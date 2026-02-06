Ludwigshafen – Barbershop geschlossen und versiegelt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Gewerbeaufsicht des Bereichs Öffentliche Ordnung hat am Donnerstag, 5. Februar 2026, die Räume und Zugänge eines Barbershops in Mitte versiegelt. Für den Laden, der im Schaufenster auch mit friseurhandwerklichen Leistungen wirbt, lag keine Gewerbeanmeldung vor. Bei der Kontrolle wurde ein Mann angetroffen, der einem Kunden die Haare schnitt, und erklärte, dass der Barbershop erst seit wenigen Tagen geöffnet sei.

Auf die Frage nach dem Inhaber, gab der Mann an, dass der Inhaber nicht vor Ort sei, er ihn aber anrufen könne. Im Telefonat mit dem Inhaber antwortete dieser auf die Frage, ob er einen Meisterbrief besitze, mit nein. Die Kontrolleur*innen teilten ihm und dem anwesenden Friseur mit, dass während der gesamten Öffnungszeit – nicht nur stundenweise – eine Person mit Meisterbrief vor Ort zu sein hat und dass Barbershop-Betriebe in der Handwerksrolle eingetragen sein müssen. Dies bedeutet, dass in einem Friseurbetrieb die Inhaber*innen über einen Meisterbrief verfügen oder in dem jeweiligen Gewerbebetrieb Friseur*innen mit Meisterbrief angestellt sein müssen.

Im Hinterzimmer des Ladens trafen die Kontrolleur*innen ferner auf einen weiteren Mann. Im Gespräch gab dieser an, dass er zwar nicht in dem Laden arbeite, aber gerne hier arbeiten würde, während der Mann, der zuvor einen Kunden bedient hatte, sagte, dass diese Person hier arbeite. Nach Aufnahme der Personalien wurde der Betrieb geschlossen und die Zugänge versiegelt.

Quelle Stadt Lu

Zuletzt aktualisiert am 6. Februar 2026, 14:29