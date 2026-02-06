  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Fernwärme in Landau
06.02.2026, 13:50 Uhr

Landau – Fernwärme in Landau: Infoabend für Anliegerinnen und Anlieger von Reiterstraße, Moltkestraße und Marienring

Fernwärme in LandauLandau/Metropolregion Rhein-Neckar. Landau geht den nächsten Schritt Richtung klimafreundliche Wärmeversorgung: Der Ausbau der Fernwärme wird in den kommenden Monaten weiter vorangetrieben. Dafür werden ab März neue Leitungen in der Reiterstraße, in der Moltkestraße ab Höhe Reiterstraße und bis einschließlich Marienring verlegt. Damit alle frühzeitig wissen, was während der Bauzeit auf sie zukommt, laden die Stadt Landau und die EnergieSüdwest AG (ESW) zu einer Anlieger- und Informationsveranstaltung am Montag, 23. Februar, um 18 Uhr in den Ratssaal, Markstraße 50, ein. Dort werden die geplanten Arbeiten vorgestellt und der Ablauf der Baustelle erklärt. Natürlich bleibt im Anschluss auch genügend Zeit, um Fragen zu stellen und Anliegen direkt anzusprechen. Aktuelle Informationen zum Fernwärmeausbau, Ansprechpersonen und Kontaktmöglichkeiten sind auf dem städtischen Klimaschutzportal zu finden: https://landau.klimaschutzportal.rlp.de/portal/startseite/waerme/fernwaermeausbau.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 6. Februar 2026, 13:50

