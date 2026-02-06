Landau – Abkochgebot für Rohrbach ist wieder aufgehoben – Trinkwasser wird weiterhin gechlort

Landau / Rohrbach / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-NeDie Verbandsgemeindewerke Herxheim und das Gesundheitsamt Südliche Weinstraße teilen gemeinsam mit, dass das Trinkwasser im Ortsnetz Rohrbach (Pfalz) nach dem Ausfall zweier Pumpen wieder ohne Abkochen genutzt werden kann, da die gemessenen Chlor-Werte im gesamten Ortsnetz den Vorgaben der Trinkwasserverordnung entsprechen. Eine Ausnahme gibt es: Das Wasser ist weiterhin nicht für Aquarien geeignet.
Quelle: Verbandsgemeinde Herxheim und des Landkreises Südliche Weinstraße.
Zuletzt aktualisiert am 6. Februar 2026, 14:14