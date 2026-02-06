  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Mundologia 2026ZZZ
06.02.2026, 22:29 Uhr

Heppenheim – Erfolgreiche Präsenz des Nibelungensteigs auf der Mundologia

Mundologia 2026ZZZ
Mundologia. Bildrechte: Wirtschaftsförderung Bergstraße
Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Tourismusagentur der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) präsentierte den zertifizierten Fernwanderweg bereits zum dritten Mal in Folge einem reise- und outdoorbegeisterten Publikum – und traf damit genau den Nerv der Besucherinnen und Besucher.Rund 20.000 Gäste kamen am Festivalwochenende ins Konzerthaus und nutzten das vielfältige Angebot aus Vorträgen, Messe und persönlichem Austausch. Das Mundologia Festival gilt als eine der renommiertesten Veranstaltungen für Reise-, Outdoor- und Fotografiebegeisterte im deutschsprachigen Raum. Im Rahmen der begleitenden Messe informierte die WFB-Tourismusagentur umfassend über den Nibelungensteig, der mit sportlichen Etappen, abwechslungsreichen Landschaften und kulturhistorischen Bezügen zu den bekanntesten Wanderwegen im Odenwald zählt.
Am Stand der Tourismusagentur konnten Simone Paepke, Leiterin der WFB-Tourismusagentur und der Tourist-Information NibelungenLand, sowie Fabio Hering, Projektmanager in der WFB-Tourismusagentur, zahlreiche individuelle Beratungsgespräche führen. Besucherinnen und Besucher erhielten konkrete Unterstützung bei der Etappenplanung, Empfehlungen zu Übernachtungsmöglichkeiten entlang des Weges sowie praxisnahe Tipps zur Vorbereitung einer mehrtägigen Wanderung. Das Angebot richtete sich dabei sowohl an erfahrene Weitwandernde als auch an Interessierte, die den Nibelungensteig bislang noch nicht kannten. „Wir haben sehr viele interessante Gespräche geführt und das Interesse zahlreicher Menschen geweckt, die den Nibelungensteig bisher nicht kannten“, berichtet Paepke. „Das persönliche Gespräch ist für viele Gäste ein entscheidender Mehrwert, weil wir individuell auf Fragen eingehen und aus erster Hand bei der Planung unterstützen können.“
Großen Zuspruch fand auch in diesem Jahr die begleitende Postkartenaktion. Besucherinnen und Besucher hatten die Möglichkeit, Nibelungensteig-Postkarten an Freunde, Familie oder Daheimgebliebene zu verschicken und so auch Menschen außerhalb des Festivals auf den Fernwanderweg aufmerksam zu machen. Die Aktion wurde erneut sehr gut angenommen und trug zur weiteren Verbreitung des Themas bei. „Dass wir bereits im dritten Jahr auf dem Mundologia Festival vertreten sind und jedes Mal auf so viel Resonanz stoßen, bestätigt den hohen Stellenwert des Nibelungensteigs innerhalb der Outdoor-Community“, so Hering. Mit ihrem Auftritt in Freiburg unterstreicht die Tourismusagentur der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH ihre kontinuierlichen Aktivitäten zur Vermarktung des Nibelungensteigs und zur Positionierung der Region als attraktive Destination für anspruchsvolle Wanderurlaube.

Info: Wissenswertes über den Nibelungensteig finden Sie im Internet unter www.nibelungensteig.de.
Informationen über die Wirtschaftsregion Bergstraße und die Serviceleistungen der WFB gibt es unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de.

Quelle: Wirtschaftsförderung Bergstraße

Zuletzt aktualisiert am 6. Februar 2026, 22:29

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    Ittensohn
    Speyer – Premierenlesung mit Weinprobe im Historischen Museum der Pfalz – Uwe Ittensohn liest aus seinem Krimi „Weinfluch“
    3 Veranstaltungen,
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    4 Veranstaltungen,
    250109 NH SM3ZZZ
    Heidelberg – Buchvorstellung: „Defekte Debatten – Was unserer Streitkultur fehlt“: Nicole Huber im Talk mit Autorin Dr. Julia Reuschenbach
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    + 2 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    + 3 Mehr
    1 Veranstaltung,
    5 Veranstaltungen,
    Pixabay wikiimages
    Ludwigshafen – Bewusstsein und Ursächlichkeit – Wie die Welt zusammengehört – 7-teiliger philosophischer Kurs startet
    7 Veranstaltungen,
    Heidelberg – „Radikalisierung erkennen & begegnen! Handlungskompetenz für die Bildungsarbeit“: Fachtag
    Heidelberg – „Radikalisierung erkennen & begegnen! Handlungskompetenz für die Bildungsarbeit“: Fachtag
    Einladung Gitta ConnemannZZZ
    Heidelberg – „Wettbewerbsfähig – oder verwaltet?“ Nicole Huber lädt am 3. Februar zur Diskussion mit Gitta Connemann MdB
    250109 NH SM4 (1)ZZZ
    Heidelberg – „Wald. Wasser. Resilienz.“: Nicole Huber lädt zur Diskussion mit Diplom-Forstwirt Volker Ziesling am 3. Februar
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    Heppenheim – Sprechtag für Unternehmen, Gründungen sowie Nachfolge am 10. Februar
    Heppenheim – Sprechtag für Unternehmen, Gründungen sowie Nachfolge am 10. Februar
    1 Veranstaltung,
    3 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    Heidelberg – Beginn Kurs Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
    Heidelberg – Beginn Kurs Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
    2 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    2 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    3 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    2 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    + 2 Mehr
    + 3 Mehr
    + 1 Mehr
    + 1 Mehr
    + 3 Mehr
    + 1 Mehr
    Kalender anzeigen

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN