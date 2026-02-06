Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Tourismusagentur der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) präsentierte den zertifizierten Fernwanderweg bereits zum dritten Mal in Folge einem reise- und outdoorbegeisterten Publikum – und traf damit genau den Nerv der Besucherinnen und Besucher.Rund 20.000 Gäste kamen am Festivalwochenende ins Konzerthaus und nutzten das vielfältige Angebot aus Vorträgen, Messe und persönlichem Austausch. Das Mundologia Festival gilt als eine der renommiertesten Veranstaltungen für Reise-, Outdoor- und Fotografiebegeisterte im deutschsprachigen Raum. Im Rahmen der begleitenden Messe informierte die WFB-Tourismusagentur umfassend über den Nibelungensteig, der mit sportlichen Etappen, abwechslungsreichen Landschaften und kulturhistorischen Bezügen zu den bekanntesten Wanderwegen im Odenwald zählt.

Am Stand der Tourismusagentur konnten Simone Paepke, Leiterin der WFB-Tourismusagentur und der Tourist-Information NibelungenLand, sowie Fabio Hering, Projektmanager in der WFB-Tourismusagentur, zahlreiche individuelle Beratungsgespräche führen. Besucherinnen und Besucher erhielten konkrete Unterstützung bei der Etappenplanung, Empfehlungen zu Übernachtungsmöglichkeiten entlang des Weges sowie praxisnahe Tipps zur Vorbereitung einer mehrtägigen Wanderung. Das Angebot richtete sich dabei sowohl an erfahrene Weitwandernde als auch an Interessierte, die den Nibelungensteig bislang noch nicht kannten. „Wir haben sehr viele interessante Gespräche geführt und das Interesse zahlreicher Menschen geweckt, die den Nibelungensteig bisher nicht kannten“, berichtet Paepke. „Das persönliche Gespräch ist für viele Gäste ein entscheidender Mehrwert, weil wir individuell auf Fragen eingehen und aus erster Hand bei der Planung unterstützen können.“

Großen Zuspruch fand auch in diesem Jahr die begleitende Postkartenaktion. Besucherinnen und Besucher hatten die Möglichkeit, Nibelungensteig-Postkarten an Freunde, Familie oder Daheimgebliebene zu verschicken und so auch Menschen außerhalb des Festivals auf den Fernwanderweg aufmerksam zu machen. Die Aktion wurde erneut sehr gut angenommen und trug zur weiteren Verbreitung des Themas bei. „Dass wir bereits im dritten Jahr auf dem Mundologia Festival vertreten sind und jedes Mal auf so viel Resonanz stoßen, bestätigt den hohen Stellenwert des Nibelungensteigs innerhalb der Outdoor-Community“, so Hering. Mit ihrem Auftritt in Freiburg unterstreicht die Tourismusagentur der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH ihre kontinuierlichen Aktivitäten zur Vermarktung des Nibelungensteigs und zur Positionierung der Region als attraktive Destination für anspruchsvolle Wanderurlaube.

Info: Wissenswertes über den Nibelungensteig finden Sie im Internet unter www.nibelungensteig.de.

Informationen über die Wirtschaftsregion Bergstraße und die Serviceleistungen der WFB gibt es unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de.

Quelle: Wirtschaftsförderung Bergstraße

Zuletzt aktualisiert am 6. Februar 2026, 22:29