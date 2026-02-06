

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Landschafts- und Forstamt der Stadt Heidelberg bietet am Samstag, 14. Februar 2026, um 13.30 Uhr einen Schnittkurs für Obstbäume und Sträucher an. Obstgehölze leisten einen wichtigen Beitrag zur Stärkung und Erhaltung der Biodiversität. Damit sie gesund bleiben und zuverlässig tragen, brauchen sie aber auch regelmäßig Pflege.

Der Winter eignet sich besonders gut, um Obstbäume und Sträucher mit einem fachgerechten Winterschnitt auf die kommende Saison vorzubereiten: Baumkronen werden ausgelichtet, in Form gehalten und krankes oder geschädigtes Holz entfernt. Gleichzeitig hilft der Schnitt, den Ertrag für die kommende Saison zu steuern. Wichtig dabei ist: Jeder Schnitt löst bei der Pflanze eine Reaktion aus. Nach einem kräftigen Rückschnitt wächst sie im Sommer meist stark nach, oft zulasten des Fruchtertrags.

Worauf es bei Obstgehölzen ankommt – richtige Schnittführung wichtig

Im Kurs geht es deshalb auch um die richtige Schnittführung. Wenige, gezielte Eingriffe sind meist besser als viele kleine Schnitte. Triebe sollten nicht einfach durchgeschnitten werden. Sinnvoller ist es, Äste und Triebe entweder ganz zu entfernen oder abzuleiten – also auf einen passenden Seitenast oder Trieb umzusetzen.

Welche Schnittmaßnahmen passen, hängt nicht nur von Art und Sorte ab: Auch Standort, Pflegezustand und Alter des Gehölzes, Vorjahresertrag und viele weitere Faktoren spielen eine Rolle. Neben einer praktischen Schnitt-Anleitung gibt der Kurs Tipps zu Anbau, Pflege und Sortenwahl. Zudem ist Zeit für individuelle Fragen eingeplant.

Treffpunkt für den Winterschnittkurs ist der Obstgroßmarkt Heidelberg-Handschuhsheim. Um Anmeldung beim Landschafts- und Forstamt wird gebeten: telefonisch unter 06221 58-28000 oder per E-Mail an gruenanlagen@heidelberg.de.

