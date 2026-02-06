Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Verwaltung der Musik- und Singschule Heidelberg erweitert ihre Öffnungszeiten. An den bestehenden Unterrichtszeiten ändert sich nichts. Ab sofort ist die Verwaltung der Musik- und Singschule täglich erreichbar: montags bis donnerstags ist die Verwaltung von 10 bis 16.30 Uhr geöffnet, freitags von 10 bis 12 Uhr.

Die Musik- und Singschule Heidelberg, Kirchstraße 2, ist telefonisch erreichbar unter 06221 58-43500 und per E-Mail an musikschule@heidelberg.de. Informationen zum Kursangebot finden sich online unter musikschule.heidelberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 6. Februar 2026, 23:21