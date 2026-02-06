Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Insgesamt 24 Feuerwehrkräfte der Feuerwehr Heidelberg und umliegender Feuerwehren haben Ende Januar 2026 an einer praxisnahen Schulung zur Tunnelbrandbekämpfung an der International Fire Academy in Balsthal in der Schweiz teilgenommen. Die Veranstaltung diente der Ausbildung von 18 Multiplikatoren, um die Einsatzkompetenz innerhalb der Feuerwehr Heidelberg für das anspruchsvolle Einsatzszenario eines Tunnelbrandes zu stärken.

Bei einem Brand in einem Straßentunnel wird die Feuerwehr mit einer schwierigen Einsatzumgebung wie Verkehrschaos, flüchtenden Menschen, geringer Sicht oder enormer Hitze konfrontiert. Hier haben die erfahrenen Ausbilder aus der Schweiz die Lehrgangsteilnehmer in einem ersten Schritt mit Grundlagenwissen zu Einsatztaktik oder auch dem Einsatz spezieller Hilfsmittel, wie Suchstöcken und Markierungsleuchten zur Orientierung im Einsatzgebiet, vertraut gemacht.

Der Praxisteil fand in einem eigens dafür vorbereiteten Übungstunnel von rund 300 Metern Länge statt. Dort wurden sechs physisch und psychisch herausfordernde Übungen durchgeführt. Ausgehend von einer Erkundung galt es, das Feuer zu bekämpfen und gleichzeitig nach vermissten Personen zu suchen und diese zu retten. Circa 50 Übungsfahrzeuge – vom Kleinwagen bis zum Schwertransporter – sorgten für die realistische Darstellung verschiedener Brandsituationen.

Die Ausbildung in der Schweiz ist zentraler Bestandteil in der Neukonzeptionierung des Vorgehens der Feuerwehr Heidelberg, um bestens vorbereitet zu sein im Falle eines Brandes insbesondere in dem fast 920 Meter langen Schlossbergtunnel. Die bestehende Einsatzplanung wird derzeit vollständig überarbeitet und an die aktuelle Einsatztaktik angepasst. Die im Lehrgang gewonnen Erkenntnisse geben die Heidelberger Teilnehmer nunmehr als Multiplikatoren weiter, um die Feuerwehr Heidelberg auf die in diesem Jahr anstehenden Tunnelbrandübungen vorzubereiten. Hierzu werden im April einzelne Elemente der neuen Planung erprobt, während im Oktober 2026 eine groß angelegte Übung im Schlossbergtunnel geplant ist, an der auch Rettungsdienst, Polizei und Verkehrsbetriebe beteiligt sein werden. Zusätzlich wurde ein Austauschnetzwerk mit umliegenden Feuerwehren aufgebaut, die ebenfalls Tunnelanlagen betreuen. Über dieses Netzwerk wurde auch die gemeinsame Fortbildung initiiert.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 6. Februar 2026, 23:40