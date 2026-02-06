Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vom 27. Februar bis zum 1. März lädt Sandra Miriam Schneider, die Gründerin und Leiterin der Literaturschneiderei Berlin, zu einem Journaling Workshop voller Kreativität und bunter Notizbuchseiten in die vhs Heidelberg ein. Teilnehmende lernen, wie sie ihre Gedanken, Gefühle und Erlebnisse mit verschiedenen Journaling Tools festhalten und in ihren Alltag integrieren können. Der Workshop richtet sich an alle, die die faszinierenden Möglichkeiten des Journaling kennenlernen, ihre eigene Kreativität entfalten möchten und Freude am Experimentieren haben. Eine Anmeldung ist bis zum 24. Februar bei der Volkshochschule unter 06221 / 911911 oder auf www.vhs-hd.de erforderlich.

Ort: vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg

Quelle: Volkshochschule Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 6. Februar 2026, 21:53