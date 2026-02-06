  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Hochwasser
06.02.2026, 11:19 Uhr

Frankenthal – Stadt Frankenthal erarbeitet Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept

HochwasserFrankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Frankenthal hat mit der Erstellung eines Hochwasser- und Starkregenvorsorgekon-zeptes begonnen, um Bürgerinnen und Bürger sowie die städtische Infrastruktur besser vor den Folgen von Hochwasser und Starkregen zu schützen. Mit der Umsetzung wurde das Inge-nieurbüro Björnsen Beratende Ingenieure GmbH aus Speyer beauftragt. In einem Kick-off-Gespräch mit städtischen Fachbereichen, der Feuerwehr, den Ortsvorstehern und weiteren Akteuren wurden Anfang Februar die Grundlagen des Projekts sowie die nächsten Schritte festgelegt. Im ersten Schritt werden umfassende Daten zusammengetragen, darunter bekannte Hoch-wasser- und Starkregenereignisse, Boden- und Landnutzungsinformationen, bestehende Planwerke wie Flächennutzungs- und Bauleitpläne, der Generalentwässerungsplan sowie Da-ten zur kritischen Infrastruktur. Ziel ist es, besonders gefährdete Bereiche („Hot-Spots“) im gesamten Stadtgebiet zu identifizieren.

Bürgerbeteiligung zentrales Element
Ein zentraler Bestandteil ist die aktive Einbindung der Bevölkerung. Parallel zur fachlichen Analyse solllen Bürgerinnen und Bürger über eine Beteiligungsplattform problematische Stellen und eigene Erfahrungen mit Hochwasser und Starkregen melden. Dieses lokale Wissen ist ein wichtiger Baustein für die Konzepterstellung. In den Monaten April und Mai 2026 sind darüber hinaus Ortsbegehungen in allen Vororten (Mörsch, Flomersheim, Eppstein, Studernheim) sowie in der Kernstadt geplant. Diese erfolgen gemeinsam mit Fachleuten des Ingenieurbüros, den Ortsvorstehern und weiteren fachkundi-gen Beteiligten. Die Hinweise aus der Bürgerschaft fließen dabei direkt in die Bewertung ein.

Nach Auswertung aller Daten und Ortsbegehungen sind ab Herbst 2026 in den Vororten und der Kernstadt erste Informations- und Beteiligungsveranstaltungen geplant. Das fertige Hoch-wasser- und Starkregenvorsorgekonzept soll 2027 vorgestellt werden – ebenfalls unter Einbin-dung der Öffentlichkeit. Der Abschluss des Projekts ist spätestens für das dritte Quartal 2027 geplant. Die Stadt Frankenthal wird regelmäßig über den Projektfortschritt informieren und lädt die Bür-gerinnen und Bürger ausdrücklich zur Mitwirkung ein. Alle Details zu den Beteiligungsmöglichkeiten und Termine der Infoveranstaltungen werden in den nächsten Wochen bekannt gegeben.

„Unser Ziel ist es, die Bürgerinnen und Bürger bestmöglich vor Starkregenereignissen und Hochwasser zu schützen. Dabei geht es uns nicht nur um Information, sondern auch um Sen-sibilisierung – insbesondere im Hinblick auf Maßnahmen, die jede und jeder selbst am eigenen Gebäude zum Starkregenschutz ergreifen kann. Prävention ist ein zentraler Baustein moder-ner Gefahrenabwehr“, so der für den Katastrophenschutz zuständige Bürgermeister Bernd Knöppel.

Quelle
Stadtverwaltung Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 6. Februar 2026, 11:19

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Februar 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com