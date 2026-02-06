Frankenthal – Stadt Frankenthal erarbeitet Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Frankenthal hat mit der Erstellung eines Hochwasser- und Starkregenvorsorgekon-zeptes begonnen, um Bürgerinnen und Bürger sowie die städtische Infrastruktur besser vor den Folgen von Hochwasser und Starkregen zu schützen. Mit der Umsetzung wurde das Inge-nieurbüro Björnsen Beratende Ingenieure GmbH aus Speyer beauftragt. In einem Kick-off-Gespräch mit städtischen Fachbereichen, der Feuerwehr, den Ortsvorstehern und weiteren Akteuren wurden Anfang Februar die Grundlagen des Projekts sowie die nächsten Schritte festgelegt. Im ersten Schritt werden umfassende Daten zusammengetragen, darunter bekannte Hoch-wasser- und Starkregenereignisse, Boden- und Landnutzungsinformationen, bestehende Planwerke wie Flächennutzungs- und Bauleitpläne, der Generalentwässerungsplan sowie Da-ten zur kritischen Infrastruktur. Ziel ist es, besonders gefährdete Bereiche („Hot-Spots“) im gesamten Stadtgebiet zu identifizieren.

Bürgerbeteiligung zentrales Element

Ein zentraler Bestandteil ist die aktive Einbindung der Bevölkerung. Parallel zur fachlichen Analyse solllen Bürgerinnen und Bürger über eine Beteiligungsplattform problematische Stellen und eigene Erfahrungen mit Hochwasser und Starkregen melden. Dieses lokale Wissen ist ein wichtiger Baustein für die Konzepterstellung. In den Monaten April und Mai 2026 sind darüber hinaus Ortsbegehungen in allen Vororten (Mörsch, Flomersheim, Eppstein, Studernheim) sowie in der Kernstadt geplant. Diese erfolgen gemeinsam mit Fachleuten des Ingenieurbüros, den Ortsvorstehern und weiteren fachkundi-gen Beteiligten. Die Hinweise aus der Bürgerschaft fließen dabei direkt in die Bewertung ein.

Nach Auswertung aller Daten und Ortsbegehungen sind ab Herbst 2026 in den Vororten und der Kernstadt erste Informations- und Beteiligungsveranstaltungen geplant. Das fertige Hoch-wasser- und Starkregenvorsorgekonzept soll 2027 vorgestellt werden – ebenfalls unter Einbin-dung der Öffentlichkeit. Der Abschluss des Projekts ist spätestens für das dritte Quartal 2027 geplant. Die Stadt Frankenthal wird regelmäßig über den Projektfortschritt informieren und lädt die Bür-gerinnen und Bürger ausdrücklich zur Mitwirkung ein. Alle Details zu den Beteiligungsmöglichkeiten und Termine der Infoveranstaltungen werden in den nächsten Wochen bekannt gegeben.

„Unser Ziel ist es, die Bürgerinnen und Bürger bestmöglich vor Starkregenereignissen und Hochwasser zu schützen. Dabei geht es uns nicht nur um Information, sondern auch um Sen-sibilisierung – insbesondere im Hinblick auf Maßnahmen, die jede und jeder selbst am eigenen Gebäude zum Starkregenschutz ergreifen kann. Prävention ist ein zentraler Baustein moder-ner Gefahrenabwehr“, so der für den Katastrophenschutz zuständige Bürgermeister Bernd Knöppel.

