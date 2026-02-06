Frankenthal / Metropolregion R_hein-Neckar(red/ak) – Im Rahmen der langjährigen deutsch-französischen Städtepartnerschaft zwischen Frankenthal und Colombes findet im Sommer 2026 erneut eine internationale Jugendbegegnung für Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren statt. Das Angebot richtet sich an junge Menschen, die Interesse an interkulturellem Austausch, europäischer Zusammenarbeit und politischer Bildung haben.

An der Begegnung nehmen insgesamt 30 Jugendliche teil – jeweils 15 aus Frankenthal und 15 aus Colombes. Ziel der Freizeit ist es, das gegenseitige Verständnis zu stärken, neue Freundschaften zu ermöglichen und europäische Werte wie Demokratie, Vielfalt, Toleranz, Solidarität und Zusammenhalt erlebbar zu machen.

Der erste Teil des Programms führt die Teilnehmenden nach Worms und Frankenthal. Dort setzen sie sich im Rahmen eines abwechslungsreichen Bildungs- und Freizeitprogramms mit deutscher und europäischer Geschichte auseinander. Geplant sind unter anderem eine Stolpersteinführung in Frankenthal zur Auseinandersetzung mit den Verbrechen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft sowie der Besuch des jüdischen Viertels und der Synagoge in Worms. Ergänzt wird das Programm durch Workshops zu den Themen Demokratie, Diktatur, Jugendbeteiligung und Friedenspädagogik.

Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt ist der Aufenthalt in Frankfurt am Main. Die Jugendlichen besuchen die Europäische Zentralbank und erhalten bei einer Führung Einblicke in Aufgaben, Strukturen und Bedeutung der europäischen Geldpolitik. Zusätzlich ist ein Besuch der Frankfurter Börse vorgesehen, um wirtschaftliche Zusammenhänge anschaulich zu vermitteln.

Im zweiten Teil der Jugendbegegnung reist die Gruppe gemeinsam nach München und übernachtet in der Jugendherberge München City. Auf dem Programm stehen unter anderem der Besuch des Schlosses Nymphenburg, Erkundungen der Münchner Innenstadt sowie ein Tagesausflug an einen See in den bayerischen Bergen, beispielsweise an den Tegernsee oder den Spitzingsee. Dort sind erlebnispädagogische Gruppenangebote geplant, die den Zusammenhalt weiter stärken.

Französischkenntnisse sind wünschenswert, jedoch keine zwingende Voraussetzung. Vor der endgültigen Teilnahme finden Auswahlgespräche statt, um die Jugendlichen kennenzulernen.

Die Jugendbegegnung findet jährlich im Wechsel in Frankreich und Deutschland statt und ist ein fester Bestandteil der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Frankenthal und Colombes.

Seit dem 26. Januar können sich interessierte Jugendliche anmelden.

Die Anmeldung ist über die Homepage des Kinder- und Jugendbüros sowie über das Ferienfreizeitprogramm der Stadt Frankenthal möglich.

