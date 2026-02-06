  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Mrn news platzhalter logo 5
06.02.2026, 21:58 Uhr

Frankenthal – Internationale deutsch-französische Jugendbegegnung 2026: Europa erleben!

Mrn news platzhalter logo 5Frankenthal / Metropolregion R_hein-Neckar(red/ak) – Im Rahmen der langjährigen deutsch-französischen Städtepartnerschaft zwischen Frankenthal und Colombes findet im Sommer 2026 erneut eine internationale Jugendbegegnung für Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren statt. Das Angebot richtet sich an junge Menschen, die Interesse an interkulturellem Austausch, europäischer Zusammenarbeit und politischer Bildung haben.

An der Begegnung nehmen insgesamt 30 Jugendliche teil – jeweils 15 aus Frankenthal und 15 aus Colombes. Ziel der Freizeit ist es, das gegenseitige Verständnis zu stärken, neue Freundschaften zu ermöglichen und europäische Werte wie Demokratie, Vielfalt, Toleranz, Solidarität und Zusammenhalt erlebbar zu machen.

Der erste Teil des Programms führt die Teilnehmenden nach Worms und Frankenthal. Dort setzen sie sich im Rahmen eines abwechslungsreichen Bildungs- und Freizeitprogramms mit deutscher und europäischer Geschichte auseinander. Geplant sind unter anderem eine Stolpersteinführung in Frankenthal zur Auseinandersetzung mit den Verbrechen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft sowie der Besuch des jüdischen Viertels und der Synagoge in Worms. Ergänzt wird das Programm durch Workshops zu den Themen Demokratie, Diktatur, Jugendbeteiligung und Friedenspädagogik.

Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt ist der Aufenthalt in Frankfurt am Main. Die Jugendlichen besuchen die Europäische Zentralbank und erhalten bei einer Führung Einblicke in Aufgaben, Strukturen und Bedeutung der europäischen Geldpolitik. Zusätzlich ist ein Besuch der Frankfurter Börse vorgesehen, um wirtschaftliche Zusammenhänge anschaulich zu vermitteln.

Im zweiten Teil der Jugendbegegnung reist die Gruppe gemeinsam nach München und übernachtet in der Jugendherberge München City. Auf dem Programm stehen unter anderem der Besuch des Schlosses Nymphenburg, Erkundungen der Münchner Innenstadt sowie ein Tagesausflug an einen See in den bayerischen Bergen, beispielsweise an den Tegernsee oder den Spitzingsee. Dort sind erlebnispädagogische Gruppenangebote geplant, die den Zusammenhalt weiter stärken.

Französischkenntnisse sind wünschenswert, jedoch keine zwingende Voraussetzung. Vor der endgültigen Teilnahme finden Auswahlgespräche statt, um die Jugendlichen kennenzulernen.

Die Jugendbegegnung findet jährlich im Wechsel in Frankreich und Deutschland statt und ist ein fester Bestandteil der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Frankenthal und Colombes.

Seit dem 26. Januar können sich interessierte Jugendliche anmelden.
Die Anmeldung ist über die Homepage des Kinder- und Jugendbüros sowie über das Ferienfreizeitprogramm der Stadt Frankenthal möglich.

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 6. Februar 2026, 21:58

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    Ittensohn
    Speyer – Premierenlesung mit Weinprobe im Historischen Museum der Pfalz – Uwe Ittensohn liest aus seinem Krimi „Weinfluch“
    3 Veranstaltungen,
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    4 Veranstaltungen,
    250109 NH SM3ZZZ
    Heidelberg – Buchvorstellung: „Defekte Debatten – Was unserer Streitkultur fehlt“: Nicole Huber im Talk mit Autorin Dr. Julia Reuschenbach
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    + 2 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    + 3 Mehr
    1 Veranstaltung,
    5 Veranstaltungen,
    Pixabay wikiimages
    Ludwigshafen – Bewusstsein und Ursächlichkeit – Wie die Welt zusammengehört – 7-teiliger philosophischer Kurs startet
    7 Veranstaltungen,
    Heidelberg – „Radikalisierung erkennen & begegnen! Handlungskompetenz für die Bildungsarbeit“: Fachtag
    Heidelberg – „Radikalisierung erkennen & begegnen! Handlungskompetenz für die Bildungsarbeit“: Fachtag
    Einladung Gitta ConnemannZZZ
    Heidelberg – „Wettbewerbsfähig – oder verwaltet?“ Nicole Huber lädt am 3. Februar zur Diskussion mit Gitta Connemann MdB
    250109 NH SM4 (1)ZZZ
    Heidelberg – „Wald. Wasser. Resilienz.“: Nicole Huber lädt zur Diskussion mit Diplom-Forstwirt Volker Ziesling am 3. Februar
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    Heppenheim – Sprechtag für Unternehmen, Gründungen sowie Nachfolge am 10. Februar
    Heppenheim – Sprechtag für Unternehmen, Gründungen sowie Nachfolge am 10. Februar
    1 Veranstaltung,
    3 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    Heidelberg – Beginn Kurs Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
    Heidelberg – Beginn Kurs Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
    2 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    2 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    3 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    2 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    + 2 Mehr
    + 3 Mehr
    + 1 Mehr
    + 1 Mehr
    + 3 Mehr
    + 1 Mehr
    Kalender anzeigen

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN