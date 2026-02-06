Frankenthal feiert Fastnacht: Großer Umzug am 14. Februar

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 14. Februar, steht Frankenthal ganz im Zeichen der Fastnacht. Höhepunkt des närrischen Treibens ist der große Fastnachtsumzug, der um 14.11 Uhr mit rund 70 Zugnummern durch die Innenstadt zieht. Bereits ab 11.11 Uhr lädt der Fastnachtsmarkt auf dem Rathausplatz zum närrischen Einstimmen ein. Entlang der Umzugsstrecke werden rund 40.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Die Tradition der Fastnachtsumzüge in Frankenthal reicht bis Mitte des 19. Jahrhundert zurück und gehört damit zu den ältesten der Region. Heute zählt der Frankenthaler Umzug zu den größten und beliebtesten in der Vorderpfalz und spielt – gemessen an der Anzahl der Zugnummern – in einer Liga mit den großen Nachbarn Ludwigshafen und Mannheim.

„Die Frankenthaler Fastnacht steht für gelebte Brauchtumspflege und ein starkes Miteinander in unserer Stadt. Besonders hervorheben möchte ich, dass Organisation und Durchführung dieses traditionsreichen Umzugs in den Händen der Stadt Frankenthal liegen – getragen von einer engen und verlässlichen Zusammenarbeit mit unseren Karnevalsvereinen. Dieses Zusammenspiel macht die Frankenthaler Fastnacht einzigartig. Mein Dank gilt dem städtischen Messe- und Marktwesen, dem Bereich Bürgerdienste, Ordnung und Umwelt und den weiteren in die Planungen involvierten städtischen Bereichen, dem EWF, dem KVD, den unterstützenden Speditionen und Unternehmen, den beteiligten Vereinen sowie allen Einsatz- und Sicherheitskräften, die an diesem Tag Großartiges leisten. Dieses Engagement zeigt eindrucksvoll: Frankenthal hält zusammen“, freut sich Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.

Zugweg und Barrierefreiheit

Der Umzug startet im Aufstellungsbereich in der Straße Am Kanal und führt über Foltzring, Europaring, Turnhallstraße, Speyerer Straße, Rathausplatz, Bahnhofstraße, Westliche Ringstraße, Wormser Straße, August-Bebel-Straße, Elisabethstraße, Carl-Theodor-Straße und Rheinstraße zur Auflösung. In der Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummer 19 wird ein Podest für Menschen im Rollstuhl eingerichtet. Alle Zuschauer werden gebeten, den Zugweg frei zu halten und die Anweisungen der Ordner zu beachten.

Stadtschlüsselverein und Prinzessin

Der Stadtschlüsselverein der Frankenthaler Fastnacht 2026 ist der Frankenthaler Carneval Verein von 1820 e. V. Mit der Stadtschlüsselprinzessin Marlene I. bildet der Verein den glanzvollen Abschluss des Umzugs.

Fastnachtsmarkt, Moderation und Musik

Für Speisen und Getränke sorgen die Karnevalsvereine Mörscher Wasserhinkele e. V., Rosenkavaliere 1957 e. V. und Chorania e. V. sowie die Frankenthaler Schausteller. Der Umzug wird auf dem Rathausplatz von Frank Odenwälder (Mörscher Wasserhinkele e. V.) moderiert, musikalisch begleitet von DJ Loui and the Heet. In der Bahnhofstraße übernehmen der CV Chorania und Thomas Scholl die Moderation.

Fastnachts-Pin 2026

Der offizielle Fastnachts-Pin 2026, entworfen von den Karnevalsvereinen, ist für drei Euro erhältlich. Der Erlös dient der Finanzierung des Umzugs. Verkaufsstellen sind Veranstaltungen der Frankenthaler und umliegenden Karnevalsvereine sowie Kisling Frankenthal, Kaufhaus Birkenmeier und Edeka Stiegler.

Wohltätigkeitswiegen Gockelswoog von 1875

Das 152. traditionelle Wohltätigkeitswiegen findet am Samstag, 14. Februar, ab 11.11 Uhr mit Open-End-Party und Sektbar sowie am Sonntag, 15. Februar, von 11.11 bis 13.11 Uhr im Café Ideal, Eisenbahnstraße 2, statt.

Info- und Serviceangebote

Der zentrale Info- und Servicepoint im Seiteneingang des Rathauses ist von 11 bis 18 Uhr besetzt. Er bietet unter anderem Fundbüro, Hinweise zu Toiletten und Parkmöglichkeiten, einen „Lost & Found“-Service für Kinder, Notfallkontakte sowie Informationen zur Barrierefreiheit. Eltern können dort gelbe Armbänder für Kinder mit hinterlegter Handynummer erhalten.

Toiletten stehen auf dem Rathausplatz (neben Café Mirou), am Fischbrunnen, in der Kanalstraße (hinter der Erkenbert-Ruine) sowie auf dem Schaffnereiplatz. Barrierefreie Toiletten befinden sich auf dem Rathausplatz und im Rathaus.

Auswirkungen auf den Straßenverkehr: Straßensperrungen und Parkverbote

Ab 10 Uhr ist die Straße Am Kanal im Teilstück zwischen Foltzring und Amselweg voll gesperrt. Dort sammeln und stellen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Faschingsumzugs auf. Entlang des gesamten Zugweges gilt ab 6 Uhr absolutes Parkverbot. Betroffen sind insbesondere: Speyerer Straße (zwischen Ackerstraße und Mühlstraße), Bahnhofstraße, Westliche Ringstraße (zwischen Bahnhofstraße und Heinrich-Heine-Straße), Wormser Straße (zwischen Wormser Tor und Fußgängerzone), August-Bebel-Straße (zwischen Fußgängerzone und Elisabethstraße), Rheinstraße und Starenweg. Die Straßen entlang des Zugweges werden ab 12 Uhr für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Die Sperrungen dauern voraussichtlich bis etwa 18 Uhr an. Der Umzug selbst startet um 14.11 Uhr und dauert rund drei Stunden.

Aufgrund des Sicherheitskonzepts werden zusätzliche Parkflächen gesperrt, unter anderem Parkbuchten entlang des Europarings, der Westlichen Ringstraße sowie der Kanalstraße einschließlich des Parkplatzes am Dathenushaus.

Zufahrt Ostparkbad

Ab 12 Uhr ist eine Zufahrt zum Ostparkbad über den Foltzring nicht mehr möglich. Bis 10 Uhr kann die Zufahrt über den Starenweg und die Straße Am Kanal erfolgen. Da der Umzug unmittelbar vor dem Ostparkbad aufgestellt wird, ist ein Wegfahren vom Parkplatz des Ostparkbads und der Turnhalle ab 12 Uhr nicht mehr möglich.

Einschränkungen im Busverkehr

Zwischen 12 und 18 Uhr können folgende Haltestellen nicht bedient werden: Linie 462 (Richtung Bobenheim-Roxheim) und Linie 463 (Richtung Bahnhof): Wormser Tor und Friedhof;

Linie 464 (beide Richtungen): Schmiedgasse, Feierabendhaus, Pilgerstraße, Nordring, Schillerschule, Wormser Tor; Linie 84: Kugelfang, Hallenbad, Altenheim, Feierabendhaus, Schillerschule, Wormser Tor und Schmiedgasse. Für die Linie 84 wird eine Ersatzroute über die B9, Benderstraße, Frankenstraße, Mahlastraße und den Neumayerring zum Bahnhof und zurück eingerichtet. Die Fahrgäste werden um Verständnis gebeten.

Sicherheit und Dank

Auf dem Fastnachtsmarkt und entlang der Zugstrecke ist neben dem Kommunalen Vollzugsdienst zusätzliches Sicherheitspersonal im Einsatz. Auch die Polizei ist verstärkt vertreten und überwacht den Rathausplatz außerdem per Video. Das Mitbringen und Konsumieren von Alkohol im Festbereich ist untersagt.

Während der Veranstaltung wird eine Drohne zur Unterstützung der Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr eingesetzt. Der Einsatz erfolgt ausschließlich zur Gewährleistung der Sicherheit und gemäß den geltenden Vorschriften.

Ein herzlicher Dank gilt der Spedition Koppenhöfer, Pastuschka Transporte, der Brugger Transport GmbH, der Dambach Transportlogistik GmbH sowie dem EWF Frankenthal für ihre Unterstützung bei der Absicherung des Fastnachtsumzugs.

Weitere Informationen zur Frankenthaler Fastnacht, inklusive Streckenplan und Zugfolge, gibt es unter www.frankenthal.de/fastnacht

