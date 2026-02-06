Frankenthal – Elternausschuss der Kita Ziegelhofweg spendet 500 Euro an das Frauenhaus Frankenthal

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Elternausschuss der städtischen Kindertagesstätte Ziegelhofweg spendet 500 Euro an das Frauenhaus Frankenthal. Die Spendensumme kam im Rahmen des Weihnachtsmarktes der Kita Ziegelhofweg zusammen. Mit einem kulinarischen Angebot engagierten sich die Eltern für den guten Zweck: Beim Ver-kauf von Würstchen, unterstützt durch Peters Grillbike, wurde der Erlös erzielt, der nun dem Verein Frauen für Frauen und damit dem Frauenhaus Frankenthal zugutekommt. Eine symbolische Spendenübergabe fand Ende Januar in der Kindertagesstätte Ziegelhofweg statt. Anwesend waren unter anderem der Beigeordnete und Sozialdezernent Bernd Leidig, Peter Clemens von „Peters Grillbike“, Jan Kardaus (Leiter des Bereichs Familie, Jugend und Soziales) sowie Vertreterinnen des Elternausschusses und der Kita. Der Elternausschuss der Kita Ziegelhofweg setzt mit dieser Aktion ein Zeichen für gesellschaftliches Engagement und Solidarität und freut sich, mit der Spende die wichtige Arbeit des Frau-enhauses Frankenthal unterstützen zu können.
Quelle
Stadverwaltung Frankenthal
Zuletzt aktualisiert am 6. Februar 2026, 11:26