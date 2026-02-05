Viernheim – Sammlermarkt „Nostalgia“ und Schallplattenbörse am Sonntag, dem 8. Februar 2026 im Rhein-Neckar-Zentrum

Viernheim – Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, dem 8. Februar 2026, findet zum neunten Mal eine Schallplattenbörse in Viernheim statt – erneut in einer besonderen Kombination und Zusammenarbeit mit den „Nostalgia“ Antik- und Sammlermärkten.

Besucherinnen und Besucher erwartet eine außergewöhnliche Mischung aus sehr alten Antiquitäten, Sammlerstücken im Vintage-Stil der 70er- und 80er-Jahre sowie wieder verstärkt Schallplatten und CDs. Der gesamte Sammlermarkt erstreckt sich über rund 3.000 Quadratmeter Standfläche und bietet mehr als 140 Ausstellern aus dem gesamten Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland Raum. Damit richtet sich die Veranstaltung an alle, die sich mit vergangenen Zeiten und kulturellen Erinnerungsstücken verbunden fühlen.

Der Eintritt beträgt 5 Euro, Kinder bis einschließlich 12 Jahren haben freien Eintritt. Parkmöglichkeiten stehen kostenfrei zur Verfügung.

Kurzinfo:

Sammlermarkt „Nostalgia“ angeschlossene 9. Schallplatten- und CD-Börse (mit kleinem Comicbereich) Rhein-Neckar-Zentrum

Wo: Rhein-Neckar-Zentrum, Robert-Schuman-Straße 8a, 68519 Viernheim

Wann: 8. Februar 2026 10:00 – 17:00

Zuletzt aktualisiert am 5. Februar 2026, 10:16