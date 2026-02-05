Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Anlässlich des Weltgästeführertags am Sonntag, 22. Februar 2026, lädt die Interessensgemeinschaft der Gästeführer Speyer (IGS) zu einer besonderen Stadtführung ein. Unter dem Motto „Mit offenen Augen – Kennen Sie Speyer?“ entdecken Teilnehmende die Domstadt aus ungewohnten Perspektiven und mit überraschenden Details.

Die Führung richtet sich sowohl an Gäste als auch an Einheimische und hält überraschende Entdeckungen bereit: wenig bekannte Anekdoten, besondere Fassadendetails und spannende Hintergründe jenseits bekannter Jahreszahlen. Dabei greift die Tour ausgewählte Rätsel aus der beliebten Online-Kolumne „Kennen Sie Speyer?“ der IGS auf, die seit 2021 monatlich verborgene Stadtschätze vorstellt. Präsentiert von engagierten Gästeführerinnen und Gästeführern mit Fachwissen, Humor und Leidenschaft für ihre Stadt.

Die Führungen finden um 11 Uhr und um 14 Uhr statt. Treffpunkt ist jeweils das Hauptportal des Speyerer Doms, die Dauer beträgt rund 1,5 Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos; die IGS bittet jedoch um eine freiwillige Spende für einen wohltätigen Zweck. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Weltgästeführertag wird seit 1999 jährlich begangen und macht auf das Berufsbild der Gästeführerinnen und Gästeführer, ihre Professionalität sowie ihr Engagement für Stadt und Region aufmerksam. In Speyer ist es seit 2013 gute Tradition, dass die IGS an diesem Tag ehrenamtlich eine besondere Führung anbietet, die sich bewusst von klassischen Stadtrundgängen abhebt.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 5. Februar 2026, 14:24