Sparkasse Vorderpfalz: Planspiel Börse begeistert über 300 Schülerinnen und Schüler



Metropolregion Rhein-Neckar – Im Rahmen der Aktion Planspiel Börse hat die Sparkasse Vorderpfalz 316 junge Menschen aus Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein‑Pfalz‑Kreis in einem 17‑wöchigen Finanz‑Contest zu echten Anlageentscheidungen befähigt. Insgesamt 89 Teams aus allgemein‑ und berufsbildenden Schulen starteten mit einem fiktiven Kapital von 50 000 Euro und versuchten, durch gezielte Investitionen in vorgegebene Wertpapiere ihr Vermögen zu vermehren und dabei nachhaltige Geldanlagen zu berücksichtigen.

Ergebnis‑Highlights

Das Team „Buy the Dip“ vom Theodor-Heuss-Gymnasium Ludwigs- hafen erreichte mit einem Endkapital von 59 568,45 Euro den ersten Platz.

Auf dem zweiten Rang folgte das Team „RheinmetallOnly“ (ebenfalls Theodor-Heuss-Gymnasium Ludwigshafen) mit 57 929,18 Euro. Das Team „Spekulanten“ belegte den dritten Platz mit 55 570.63 Euro.

Besonders hervorzuheben ist der Nachhaltigkeitspreis, den das Team „KAAOS“ vom Max‑Planck‑Gymnasium Ludwigshafen für einen nachhaltigen Ertrag von 7 307,76 Euro erhielt. Damit wird nicht nur die reine Rendite, sondern auch die Qualität der Geldanlage im Hinblick auf ökologische und soziale Kriterien honoriert.

Preisverleihung

Die drei besten Teams werden mit bis zu 500 Euro ausgezeichnet – insgesamt ein Preispool von 1 200 Euro. Das Team mit dem höchsten Nachhaltigkeitsertrag erhält 500 Euro. Alle Teilnehmenden erhalten ein Zertifikat und ein Lernpaket zur Finanzbildung.

Stellungnahme der Sparkasse

Oliver Kolb, Vorstandsmitglied der Sparkasse Vorderpfalz: „Finanzielle Bildung ist ein zentraler Baustein für die Zukunft unserer Gesellschaft. Mit dem Planspiel Börse geben wir Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, spielerisch ein tiefes Verständnis für Kapitalmärkte zu entwickeln und gleichzeitig Verantwortung für nachhaltige Geldanlagen zu übernehmen. Ich gratuliere allen Teams herzlich zu ihren Leistungen, besonders den Gewinnerinnen und Gewinnern, die mit klugen Entscheidungen und kreativem Denken beeindruckende Ergebnisse erzielt haben.“

Bedeutung des Projekts

Das Planspiel hat gezeigt, dass junge Menschen nicht nur in der Lage sind, ein fiktives Startkapital erfolgreich zu vermehren, sondern auch nachhaltige Anlagestrategien zu entwickeln. Durch die Kombination aus Praxisnähe, Teamarbeit und einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit stärkt die Sparkasse Vorderpfalz die finanzielle Kompetenz und das Verantwortungsbewusstsein der nächsten Generation.

Ausblick

Die Sparkasse Vorderpfalz plant, das Planspiel Börse künftig jährlich zu wiederholen und das Themenfeld um aktuelle Entwicklungen wie Kryptowährungen, Digitalisierung des Finanzsektors und internationale Märkte zu erweitern. Ziel ist es, noch mehr junge Menschen frühzeitig für die komplexen Zusammenhänge der globalen Finanzwelt zu begeistern und sie zu verantwortungsbewussten Anlegerinnen und Anlegern zu machen.

Bildunterschrift: Die Gewinner von Deutschlands großem Börsenlernspiel stehen fest

Quelle: Sparkasse Vorderpfalz

Zuletzt aktualisiert am 5. Februar 2026, 22:20