Schifferstadt – Schulbuchausleihe für das Schuljahr 2026/ 2027

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Kinder, die ab dem kommenden Schuljahr 2026/2027 eine allgemeinbildende Schule besuchen, können an der Schulbuchausleihe teilnehmen. Anträge für die unentgeltliche Schulbuchausleihe (Lernmittelfreiheit) wurden bereits über die Schulen verteilt. Die Anträge können bis spätestens 16. März 2026 eingereicht werden. Anträge, die nach dieser Frist eingehen, können nur in seltenen Ausnahmefällen berücksichtigt werden. Anträge für Schülerinnen und Schuler der Grundschulen sind bei der Stadtverwaltung Schifferstadt einzureichen. Anträge für Schülerinnen und Schüler der Realschule Plus & Fachoberschule, Paul-von-Denis Gymnasium und Salierschule sind bei der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis einzureichen. Ein Antrag auf Lernmittelfreiheit soll nur gestellt werden, wenn das Einkommen im Jahr die nachstehenden Einkommensgrenzen nicht überschreitet. Bei Antragstellung ist ein lückenloser Nachweis über die Höhe des Einkommens für das gesamte Jahr 2024 beizufügen.

Bei Schülerinnen und Schülern, die im Haushalt der sorgeberechtigten Eltern leben, beträgt die Einkommensgrenze bei

einem Kind — 26.500 Euro

zwei Kindern — 30.250 Euro

drei Kindern — 34.000 Euro

vier Kindern — 37.750 Euro

zzgl. 3.750 Euro je weiteres Kind.

Bei Schülerinnen und Schülern, die im Haushalt nur eines sorgeberechtigten Elternteils leben, beträgt die Einkommensgrenze bei

einem Kind — 22.750 Euro

zwei Kindern — 26.500 Euro

drei Kindern — 30.250 Euro

vier Kindern — 34.000 Euro

zzgl. 3.750 Euro je weiteres Kind.

Sofern die Einkommensgrenze überschritten wird, ist die Ausleihe gegen Gebühr (entgeltliche Ausleihe) möglich. Hierzu werden die benötigten Zugangsdaten über die Schulen im Mai verteilt.

Weitere Informationen rund um das Thema Schulbuchausleihe gibt es im Internet unter https://bildung.rlp.de/lmf/

Quelle

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 5. Februar 2026, 15:34