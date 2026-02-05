Schifferstadt – Alexandra Lähn ist neue Leiterin der Stadtbücherei Schifferstadt

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metrpolregion Rhein-Neckar. Für sie ist die Stadtbücherei ein absoluter Wohlfühlort, ein kleines zweites Zuhause. Alexandra Lähn ist seit Anfang Februar die neue Leiterin der Stadtbücherei. Eva Lax verlässt nach einem Jahr auf eigenen Wunsch ihren Posten und wechselt in eine andere Gemeinde. Fast genau elf Jahre ist es her, dass Alexandra Lähn in der Stadtbücherei angefangen hat. Die gelernte Fachangestellte für Medien und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek war vor Antritt der Leitungsstelle bereits einige Jahre als stellvertretende Leitung aktiv. „Ich trage gerne Verantwortung, ich kenne das Team und unsere Nutzerinnen und Nutzer“, sagt die 34-Jährige, „ich freue mich total, die Stadtbücherei weiterzuentwickeln.“ Gelesen habe sie schon immer viel und gerne. In der Stadtbücherei habe sie bereits die verschiedensten Tätigkeiten ausgeführt – vom Auskunftsdienst, über Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche bis hin zu Aufbau und Pflege der Website und des neuen Instagram-Profils.

In ihrer neuen Funktion möchte Alexandra Lähn das Kinder- und Jugendprogramm weiter ausbauen, Lesungen sowie verschiedene Veranstaltungen anbieten. Auch Workshops zu verschiedenen Themen für Erwachsene und Senioren schweben ihr vor. Bei den digitalen Angeboten plant sie unter anderem beispielsweise auf die Themen Fake News und KI einzugehen. „Die Stadtbücherei ist so viel mehr als nur Medienausleihen“, findet Alexandra Lähn, „sie ist ein Ort für alle Generation zum Verweilen, ein Ort der Begegnung, ein Ort für selbstbestimmtes Lernen und außerschulische Bildung. Diese Punkte und noch so viel mehr, machen für mich die Bücherei zu einem ganz besonderen Ort.“

Alexandra Lähns Lese-Tipp: Throne of Glass von Sarah J. Maas

„Die Reihe hat alles, was mein Fantasyherz höherschlagen lässt: eine starke Protagonistin, ein faszinierendes und komplexes Worldbuilding, eine Handlung mit epischen Wendungen und viel emotionaler Tiefe“, erzählt Alexandra Lähn begeistert.

Quelle

Text und Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 5. Februar 2026, 15:28