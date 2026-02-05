Neustadt – AfD-Fraktion: Zehn Seiten Antwort – aber keine belastbaren Zahlen zur Innenstadt

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung hat auf die Anfrage der AfD-Fraktion zur Besucherfrequenz und Innenstadtentwicklung mit einem zehnseitigen Schreiben reagiert.

Dieses bestätigt jedoch, dass zentrale Entscheidungsgrundlagen bislang nicht vorliegen.

Trotz des Umfangs der Antwort werden keine Besucherfrequenzdaten seit 2020, keine Jahresvergleiche, keine Benchmarks mit vergleichbaren Städten und keine Kosten-Nutzen-Analysen vorgelegt. Messbare Zielgrößen sollen laut Verwaltung erst ab 2026 definiert werden.

Damit räumt die Stadt ein, dass wesentliche Maßnahmen zur Innenstadt- und Tourismusentwicklung in den vergangenen Jahren ohne objektive Datengrundlage beschlossen und umgesetzt wurden. Statt belastbarer Zahlen finden sich überwiegend Beschreibungen von Veranstaltungen, Einschätzungen und Planungsabsichten.

Die AfD-Fraktion begrüßt, dass nun erstmals eine strukturierte Datenerhebung angekündigt wird. Dies unterstreicht jedoch zugleich, dass eine solche Grundlage bislang fehlte.

Für eine verantwortungsvolle Kommunalpolitik fordert die AfD-Fraktion:

• klare Kennzahlen,

• transparente Kostenübersichten,

• regelmäßige Berichte im Stadtrat,

• und eine unabhängige Bewertung der Wirksamkeit.

Umfangreiche Antworten ersetzen keine überprüfbaren Fakten.

Quelle: AfD-Fraktion im Stadtrat Neustadt an der Weinstraße / Symbolbild Stadt Neustadt an der Weinstraße (Foto: Pexels, frei verwendbar)

Zuletzt aktualisiert am 5. Februar 2026, 10:43