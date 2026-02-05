Mutterstadt – Neujahrsempfang des Gewerbevereins im Autohaus Henzel

Sehr erfreut zeigte sich Volker Reimer, Vorsitzender des Mutterstadter Gewerbevereins, über den guten Besuch des Neujahrsempfangs am 28. Januar. Etliche Mitglieder und Angehörige waren der Einladung gefolgt. Als Ehrengast begrüßte er u.a. Bürgermeister Thorsten Leva und Volker Schläfer. In seinem kompakten Rückblick und Ausblick erinnerte der Vorsitzende an das vergangene Jahr. Dank der Mitarbeit seiner Vorstandskollegin Ursula Willersinn-Belzer seien wieder viele Betriebe gefunden worden, um einen verkaufsoffenen Kerwe-Sonntag auf der Aktionsmeile Neustadter- und Ludwigshafener Straße auszurichten. Auch fanden sich ausreichend Inserenten zur Finanzierung des traditionellen Taschenkalenders 2026.

Wirtschaftlich überwiegen im Allgemeinen negative Nachrichten, oft erzeugt durch die stetigen „Ja-/Aber-Berichterstattungen“ der Medien. Dabei seien kontroverse Lösungsfindungen kein „Streit“, sondern demokratische Notwendigkeit. Ein Blick auf die Weltkarte sollte uns zuversichtlich stimmen, sehe man doch ein vergleichsweise kleines Deutschland, welches nach wie vor als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und größte Europas gelte. Volker Schläfer, der schon als Erster Beamter im Rathaus und mehr noch seit seiner Pensionierung die Mutterstadter Historie aufarbeitet, hat anlässlich des 125-jährigen Bestehens die Geschichte des Gewerbevereins von 1900 bis 2025 in Wort und Bild zusammengetragen. Daraus produzierte Philipp Mistler ein interessantes Video, welches heute uraufgeführt wurde und demnächst über die Homepage des Vereins angesehen werden kann. Der Vorsitzende erklärte, der Gewerbeverein wolle im neuen Jahr Bewährtes fortentwickeln, bei Bedarf auch Neues angehen. Bei der bevorstehenden Mitgliederversammlung mit Wahlen werde die Möglichkeit geboten, mitzuhelfen und Verantwortung zu übernehmen. Er rief die Gäste auf, die Zukunft mit Motivation und Vertrauen auf unsere Kraft anzugehen. Nach wie vor setze man sich ein für die Interessen der Mitglieder und der örtlichen Selbstständigen insgesamt. Dies könne nur im engen Schulterschluss mit der Gemeinde gelingen. Das bestätigte auch der Bürgermeister in seinem Grußwort, bei dem er die Arbeit des Vereins lobte und die Fortsetzung der guten Zusammenarbeit von Gemeinde und Gewerbeverein versprach. In guter Tradition fand der Neujahrsempfang bei einem ausrichtenden Mitgliedsbetrieb statt, diesmal im Autohaus Henzel, An der Fohlenweide im Gewerbegebiet. Familie Henzel hat eine schöne Veranstaltung im Verkaufsraum ausgerichtet und für ein leckeres Angebot an Fingerfood und Getränken gesorgt. Der Vorsitzende bedankte sich herzlich bei „Mama Henzel“ mit einem Blumenstrauß. Die Besucher waren sich einig: Ein wirklich interessanter und gemütlicher Abend!

Text: Volker Reimer

