Mannheimer Stadtgeschichten – im Gespräch mit Thommy Mardo

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Gesprächsreihe „Mannheimer Stadtgeschichten“ setzt ihre spannende Entdeckungsreise fort. In der aktuellen Ausgabe begrüßt Moderatorin Christine Weiner den Fotografen, Galeristen und Autor Thommy Mardo.

Im Interview-Gespräch

am Donnerstag, 12. Februar 2026, 19 bis 20:30 Uhr in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1, 2. OG erhalten die Besucherinnen und Besucher spannende Einblicke in das Leben und Wirken des vielseitigen Künstlers.

Bekannt wurde Mardo durch seine charakteristischen Schwarz-Weiß-Porträts und dokumentarischen Serien mit starkem Mannheim-Bezug. Er veröffentlichte darüber hinaus zahlreiche Bücher, zum Beispiel den Thriller Der Facebook-Killer oder das poetische Kinderbuch Fliegenfischen – Tagebuch einer Bachforelle.

Seine künstlerische Leidenschaft wurzelt tief in der Familiengeschichte: Sein Großvater Walter Pahl war Stadtrat und Ehrenbürger von Mannheim und Ehrenbürger der Partnerstadt Baltimore (USA) – ein Engagement, das Mardo bis heute inspiriert, Kunst, Stadtgeschichte und Menschen miteinander zu verbinden.

Die Veranstaltung ist kostenlos, um Anmeldung unter manuela.berwanger@mannheim.de oder 0621 293-8933 wird gebeten.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 5. Februar 2026, 14:20