  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Busplan
05.02.2026, 15:12 Uhr

Mannheim – Verbesserungen im Schülerverkehr ab 9. Februar 2026 – Kurzfristige Fahrplananpassungen im Linienbündel Ried

BusplanMannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Nachdem es im Anschluss an den Linienbündel-Neustart zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember zu gehäuften Rückmeldungen aufgrund von Unpünktlichkeit und überfüllten Bussen kam – insbesondere im Zusammenhang mit Fahrten zum Starkenburg-Gymnasium in Heppenheim – reagieren der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und die Zarth GmbH als zuständiges Verkehrsunternehmen kurzfristig mit ersten gezielten Anpassungen im Linienbündel Ried. Die Änderungen treten ab 9. Februar 2026 in Kraft und sollen die Situation für Schülerinnen und Schüler spürbar verbessern. „Uns ist bewusst, dass es nach dem Fahrplanwechsel bei einigen Fahrten Probleme gab – das tut uns leid. Wir nehmen die Hinweise sehr ernst und haben in Abstimmung mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar und dem Kreis Bergstraße schnell reagiert, um die Abläufe zu verbessern. Unser Ziel ist ein zuverlässiger und pünktlicher Schulbusverkehr. Darauf sollen sich unsere Fahrgäste verlassen können“, informiert Stefan Schirra, Geschäftsführer der Zarth GmbH. „Aktuell arbeiten wir weitere Anpassungen aus, um einen reibungslosen Busverkehr im Linienbündel Ried sicherzustellen.“

Konkret betreffen die Änderungen folgende Linien:

Linie 641 – Schulfahrt von der Geschwister-Scholl-Schule nach Lorsch

• Die Fahrt 926 der Linie 641, die bisher um 13:18 Uhr am Alten Kurfürstlichen Gymnasium Bensheim (AKG) startet, wird rückverlängert und fährt bereits um 13:15 Uhr ab Geschwister-Scholl-Schule (GSS)/Berliner Ring ab. Die Fahrt 227 um 13:25 Uhr ab GSS/Berliner Ring verkehrt unverändert. Nach der sechsten Schulstunde stehen somit zwei Fahrtmöglichkeiten von der Schule nach Lorsch zur Verfügung.

Linie 643 – Schulfahrten nach Heppenheim

• Die drei morgendlichen Fahrten Richtung Heppenheim Starkenburg-Gymnasium und Bahnhof (Fahrten 210, 908, 910) werden jeweils um bis zu fünf Minuten vorverlegt und innerhalb von Lorsch beschleunigt, damit das Starkenburg-Gymnasium planmäßig um 7.45 Uhr und der Bahnhof in Heppenheim um 7.50 Uhr erreicht werden kann.

• Die Haltestellen Kaiser-Wilhelm-Platz, Hirschstraße/Friedens-straße, Platanenstraße und Sportpark Ehlried werden nur noch von jeweils einem der beiden Verstärkerbusse bedient, um eine bessere Fahrgastverteilung zu ermöglichen.

• Beim Verstärkerbus ab Einhausen startet (Fahrt 908) entfallen die Haltestellen Heppenheim Von-Humboldt-Straße und Langnese. Fahrgäste aus Lorsch mit diesen beiden Haltestellen als Ziel werden gebeten am Heppenheimer Bahnhof umzusteigen.
Linie 648 – Schulfahrten nach Lampertheim und Bürstadt

• Auf Fahrt 905 (7:00 Uhr ab Bobstadt zur Erich-Kästner-Schule in Bürstadt) wird nur noch ein Solobus anstatt eines Gelenkbusses eingesetzt, da aufgrund der Fahrgastzahlen ein Gelenkbus nicht erforderlich ist.

• Die Abfahrtszeiten von Fahrt 907 (bisher: 7:00 Uhr ab Nordheim Friedhof nach Lampertheim Schulzentrum West) werden um bis zu neun Minuten vorverlegt, damit eine pünktliche Ankunft in Lampertheim sichergestellt ist.

• Auch die Folgefahrt auf der Linie 649 (Hüttenfeld – Lorsch) kann dadurch pünktlich gefahren werden.

VRN-Service:

Fahrplanauskunft mit Pünktlichkeitsanzeige sowie Ticketkauf rund um die Uhr in der kostenlosen myVRN-App für Android und iOS und über die Website www.vrn.de.

Hinweise und Beschwerden können Fahrgäste jederzeit über das Kontaktformular unter www.vrn.de/service/kontakt/beschwerde/ an den Verkehrsverbund Rhein-Neckar senden – idealerweise unter Angabe der Liniennummer, der Fahrstrecke, der Uhrzeit sowie gegebenenfalls der betroffenen Haltestelle. Jede Rückmeldung trägt dazu bei, den Service kontinuierlich zu verbessern.

Quelle
Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 5. Februar 2026, 15:12

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Februar 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com