Mannheim – Verbesserungen im Schülerverkehr ab 9. Februar 2026 – Kurzfristige Fahrplananpassungen im Linienbündel Ried

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Nachdem es im Anschluss an den Linienbündel-Neustart zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember zu gehäuften Rückmeldungen aufgrund von Unpünktlichkeit und überfüllten Bussen kam – insbesondere im Zusammenhang mit Fahrten zum Starkenburg-Gymnasium in Heppenheim – reagieren der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und die Zarth GmbH als zuständiges Verkehrsunternehmen kurzfristig mit ersten gezielten Anpassungen im Linienbündel Ried. Die Änderungen treten ab 9. Februar 2026 in Kraft und sollen die Situation für Schülerinnen und Schüler spürbar verbessern. „Uns ist bewusst, dass es nach dem Fahrplanwechsel bei einigen Fahrten Probleme gab – das tut uns leid. Wir nehmen die Hinweise sehr ernst und haben in Abstimmung mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar und dem Kreis Bergstraße schnell reagiert, um die Abläufe zu verbessern. Unser Ziel ist ein zuverlässiger und pünktlicher Schulbusverkehr. Darauf sollen sich unsere Fahrgäste verlassen können“, informiert Stefan Schirra, Geschäftsführer der Zarth GmbH. „Aktuell arbeiten wir weitere Anpassungen aus, um einen reibungslosen Busverkehr im Linienbündel Ried sicherzustellen.“

Konkret betreffen die Änderungen folgende Linien:

Linie 641 – Schulfahrt von der Geschwister-Scholl-Schule nach Lorsch

• Die Fahrt 926 der Linie 641, die bisher um 13:18 Uhr am Alten Kurfürstlichen Gymnasium Bensheim (AKG) startet, wird rückverlängert und fährt bereits um 13:15 Uhr ab Geschwister-Scholl-Schule (GSS)/Berliner Ring ab. Die Fahrt 227 um 13:25 Uhr ab GSS/Berliner Ring verkehrt unverändert. Nach der sechsten Schulstunde stehen somit zwei Fahrtmöglichkeiten von der Schule nach Lorsch zur Verfügung.

Linie 643 – Schulfahrten nach Heppenheim

• Die drei morgendlichen Fahrten Richtung Heppenheim Starkenburg-Gymnasium und Bahnhof (Fahrten 210, 908, 910) werden jeweils um bis zu fünf Minuten vorverlegt und innerhalb von Lorsch beschleunigt, damit das Starkenburg-Gymnasium planmäßig um 7.45 Uhr und der Bahnhof in Heppenheim um 7.50 Uhr erreicht werden kann.

• Die Haltestellen Kaiser-Wilhelm-Platz, Hirschstraße/Friedens-straße, Platanenstraße und Sportpark Ehlried werden nur noch von jeweils einem der beiden Verstärkerbusse bedient, um eine bessere Fahrgastverteilung zu ermöglichen.

• Beim Verstärkerbus ab Einhausen startet (Fahrt 908) entfallen die Haltestellen Heppenheim Von-Humboldt-Straße und Langnese. Fahrgäste aus Lorsch mit diesen beiden Haltestellen als Ziel werden gebeten am Heppenheimer Bahnhof umzusteigen.

Linie 648 – Schulfahrten nach Lampertheim und Bürstadt

• Auf Fahrt 905 (7:00 Uhr ab Bobstadt zur Erich-Kästner-Schule in Bürstadt) wird nur noch ein Solobus anstatt eines Gelenkbusses eingesetzt, da aufgrund der Fahrgastzahlen ein Gelenkbus nicht erforderlich ist.

• Die Abfahrtszeiten von Fahrt 907 (bisher: 7:00 Uhr ab Nordheim Friedhof nach Lampertheim Schulzentrum West) werden um bis zu neun Minuten vorverlegt, damit eine pünktliche Ankunft in Lampertheim sichergestellt ist.

• Auch die Folgefahrt auf der Linie 649 (Hüttenfeld – Lorsch) kann dadurch pünktlich gefahren werden.

VRN-Service:

Fahrplanauskunft mit Pünktlichkeitsanzeige sowie Ticketkauf rund um die Uhr in der kostenlosen myVRN-App für Android und iOS und über die Website www.vrn.de.

Hinweise und Beschwerden können Fahrgäste jederzeit über das Kontaktformular unter www.vrn.de/service/kontakt/beschwerde/ an den Verkehrsverbund Rhein-Neckar senden – idealerweise unter Angabe der Liniennummer, der Fahrstrecke, der Uhrzeit sowie gegebenenfalls der betroffenen Haltestelle. Jede Rückmeldung trägt dazu bei, den Service kontinuierlich zu verbessern.

Quelle

Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 5. Februar 2026, 15:12