Mannheim – Valentinstag – die Liebe feiern – Einladung zu Gottesdiensten und Konzert am 14. Februar

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Er ist ein fester Termin im Kalender, um die Liebe zu feiern und dazu Gottes Segen zu empfangen: Am Valentinstag sind Liebende zu zweit, mit der Familie, Freund:innen oder in guter Gesellschaft mit sich selbst dazu eingeladen, zu feiern und den Segen Gottes zu empfangen: Am 14. Februar bieten drei evangelische Gemeinden ganz unterschiedliche Gottesdienste an, die alle dieser tiefen Verbindung gewidmet sind. Und in der Christuskirche erklingt ein Konzert mit der Berliner Singer-Songwriterin mit eigens für diesen Abend entwickelter Musik.

Queerer Gottesdienst in der CityKirche Konkordien

Um die Kraft der Liebe geht es am 14. Februar um 19 Uhr in der CityKirche Konkordien (Innenstadt) beim queeren Valentins-Gottesdienst. Zu „The Power of Love“ gibt es dann Wort, Ritual und Segen, ein Singalong mit Şeyda Sibel und DORINA, persönliche Segnung für alle, die sich Segen wünschen sowie im Anschluss QZM Karaoke mit Purple Suggar, frisch gebackenen Flammkuchen von der Jungen Diakonie und Drinks an der Wanderbar von Studio Herrlichkeit. „Liebe hat Kraft. Sie ist universell und himmlisch, konkret und nah. Sie richtet uns auf, hält uns aufrecht und beieinander“, sagt Pfarrerin Nina Roller vom Studio Herrlichkeit. Gemeinsam mit Pfarrerin Janina Schmitt und Prädikantin Martina Gossmann gestaltet sie den Gottesdienst mit.

Popkonzert mit Berliner Singer-Songwriterin Dota Kehr in der Christuskirche

Musik, war der Dichter Victor Hugo überzeugt, drücke aus, was nicht gesagt werden kann, worüber zu schweigen aber unmöglich sei. In diesem Sinne können die Besucher:innen gespannt sein auf das Popkonzert am 14. Februar um 20 Uhr in der Christuskirche (Oststadt). Dann ist die Berliner Singer-Songwriterin Dota Kehr zu Gast. Ihr Konzert, das Visuals des Mannheimer Lichtkünstlers Benjamin Jantzen umfangen, wird auch von einem Streichquartett begleitet. Die Musik dieses Abends ist so einmalig wie die Liebe, denn die Arrangements entstehen eigens für dieses Konzert und sind in dieser Form erstmals zu hören. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.

Gottesdienst in der Erlöserkirche

Mit dem Titel „Wunder gibt es immer wieder“ wird am 14. Februar um 18 Uhr in die Erlöserkirche (Seckenheim) eingeladen. Pfarrerin Stefanie vom Hoff und Diakon Daniel Maier gestalten die Feier, bei der Besuchende auf Wunsch gesegnet werden.

Gottesdienst in der Johanniskirche

„Aber die Liebe ist die größte unter ihnen“, heißt es im Hohelied. Darüber spricht Pfarrer i.R. Klaus Schlaeger am 14. Februar um 18 Uhr im Abendgottesdienst in der Johanniskirche (Lindenhof).

Und auch das ist ein Thema schon am Valentinstag: Am 20.06.2026 laden sechs Kirchenbezirke an sieben Feierorten zu „einfach heiraten“ ein. Infos unter www.einfach-heiraten-kurpfalz.de

