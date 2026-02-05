Mannheim – Über 1.000 Kuchen für die Mannheimer Vesperkirche – Waghäusel erneut Spitzenreiter mit 184 Kuchenspenden

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. „Ich habe mein Leben lang gearbeitet und nie gedacht, dass ich im Alter einmal Unterstützung brauche. Hier werde ich nicht bemitleidet, sondern freundlich empfangen – das tut gut.“, erzählt eine die 78-jährige Gisela. Besonders geschätzt wird dabei, dass die Kuchen selbstgebacken sind. „Man schmeckt einfach, dass sich jemand Zeit genommen hat“, ergänzt Harald, ebenfalls Gast der Vesperkirche. Auch in diesem Jahr haben sich viele Menschen tatkräftig engagiert: Über 1.000 Kuchen wurden von Mannheimer Kirchengemeinden, aber auch Firmen und Schulen gespendet – durch eigene Backaktionen oder den gezielten Kauf für die Vesperkirche. „Das ist eine großartige Unterstützung, für die wir sehr dankbar sind“, betont Pfarrerin Ilka Sobottke.

„Ein Stück Wertschätzung“

Waghäusel erneut Spitzenreiter: 184 Kuchen für die Vesperkirche Ein herausragendes Beispiel für dieses Engagement kommt auch in diesem Jahr wieder aus Waghäusel. Dank der Initiative von Alexandra Zuljevic, langjährige Ehrenamtliche der Vesperkirche und Mitarbeiterin der Senger GmbH, wurde erneut ein großes Netzwerk mobilisiert. „Wir erleben täglich, wie viele Menschen in Mannheim von Armut und Einsamkeit betroffen sind“, erzählt Zuljevic. Ein Stück sei ein Stück Wertschätzung, sagt sie. Beteiligt haben sich bei der Backaktion unter anderem die Wilhelm-Busch-Grundschule Waghäusel, die Johann-Peter-Hebel-Realschule, die Gemeinschaftsschule Waghäusel, Friseur Dina Dahm, die Bäckerei Brezelschmiede, die Bäckerei Böllinger Oberhausen, die Firma Senger GmbH Heizungsbau sowie zahlreiche Freundinnen, Freunde und Unterstützende. Das Ergebnis: 184 selbstgebackene Kuchen, die mit mehreren Fahrzeugen in die Mannheimer Vesperkirche nach Mannheim gebracht wurden. „Ich schreibe jedes Jahr alle Schulen, Betriebe und viele Freundinnen und Freunde an und frage, ob sie die Vesperkirche wieder unterstützen“, so Alexandra Zuljevic. „Dass so viele sofort zusagen, ist einfach großartig.“

90 Kuchen pro Tag – eine logistische Gemeinschaftsleistung

„Jeder Gast bekommt zwei Stücke Kuchen nach dem Mittagessen. Bei rund 700 Gästen am Tag sind das etwa 1.400 Kuchenstücke – das ist logistisch eine echte Herausforderung“, erklärt Birgit Stegmann, die sich seit 19 Jahren ehrenamtlich in der Vesperkirche engagiert. „Umso dankbarer

sind wir für jede einzelne Spende.“

Wenn Engagement die Vesperkirche zum Duften bringt

Auch Mannheimer Unternehmen beteiligten sich mit Kuchenspenden und finanzieller Unterstützung für zusätzliche Backwaren. „Wir dürfen auf ein unglaublich engagiertes Netzwerk blicken“, freut sich Pfarrerin Anne Ressel. „Die Spontanität und Herzlichkeit, mit der Menschen selbstgebackenen Kuchen beisteuern, ist jedes Jahr aufs Neue beeindruckend.“

Weitere Infos: www.vesperkirche-mannheim.de

Quelle

Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 5. Februar 2026, 11:51