Mannheim – FDP/MfM-Fraktionen bestürzt über den Tod von Serkan C. und die zunehmenden Angriffe auf öffentliche Bedienstete



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die FDP / MfM-Fraktion drückt ihr tiefes Mitgefühl und ihre Bestürzung über den Tod von Serkan C.

aus, einem alleinerziehenden Familienvater aus Ludwigshafener.

Er wurde am Montag während seiner Arbeit als Kundenbetreuer bei der Deutschen Bahn von einem Fahrgast ohne Ticket brutal

angegriffen.

Dazu Dr. Birgit Reinemund, Fraktionsvorsitzende: „Wir verurteilen diesen furchtbaren Angriff aufs

Schärfste! Ebenso sind wir entsetzt über die zunehmenden Gewalttaten gegen Polizisten,

Rettungskräfte und städtische Angestellte wie zuletzt an Silvester auf einen Straßenbahnfahrer in

Schönau.

Gewalt aus welchem Grunde auch immer ist nicht akzeptabel in unserer Gesellschaft und

muss mit allen rechtsstaatlichen Mitteln bekämpft werden.“

Quelle: FDP / MfM-Fraktion im Gemeinderat

Zuletzt aktualisiert am 5. Februar 2026, 21:52