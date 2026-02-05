Mannheim – FDP/MfM-Fraktionen bestürzt über den Tod von Serkan C. und die zunehmenden Angriffe auf öffentliche Bedienstete

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die FDP / MfM-Fraktion drückt ihr tiefes Mitgefühl und ihre Bestürzung über den Tod von Serkan C.
aus, einem alleinerziehenden Familienvater aus Ludwigshafener.
Er wurde am Montag während seiner Arbeit als Kundenbetreuer bei der Deutschen Bahn von einem Fahrgast ohne Ticket brutal
angegriffen.
Dazu Dr. Birgit Reinemund, Fraktionsvorsitzende: „Wir verurteilen diesen furchtbaren Angriff aufs
Schärfste! Ebenso sind wir entsetzt über die zunehmenden Gewalttaten gegen Polizisten,
Rettungskräfte und städtische Angestellte wie zuletzt an Silvester auf einen Straßenbahnfahrer in
Schönau.
Gewalt aus welchem Grunde auch immer ist nicht akzeptabel in unserer Gesellschaft und
muss mit allen rechtsstaatlichen Mitteln bekämpft werden.“
Quelle: FDP / MfM-Fraktion im Gemeinderat
Zuletzt aktualisiert am 5. Februar 2026, 21:52