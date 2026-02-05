Ludwigshafen – WEINCAMPUS-INFOTAG AM 12. FEBRUAR



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Sowohl vor Ort am Weincampus als auch digital erhalten Studieninteressierte sowie deren Familien einen umfassenden und unverbindlichen Überblick über unsere Bachelor-, Master- und MBA-Studiengänge.

Infotag ON CAMPUS:

12. Februar 2026, 14:00 Uhr, Weincampus Neustadt (Ortsteil Mussbach)

Nach einer Begrüßung und Vorstellung des Weincampus berichten im Alumni-Talk unsere Absolventinnen und Absolventen aus erster Hand über ihre Erfahrungen sowie über Berufs- und Karrierewege nach dem Studium.

Anschließend erhalten die Teilnehmenden in einer Sneak-Preview-Vorlesung zu einem spannenden Fachthema einen ersten Eindruck vom Studium, bevor bei einem Campus-Rundgang Labore, Hörsäle und das oenologische Technikum besichtigt werden.

Bei der Study-Info-Lounge im Anschluss stehen Ansprechpartner*innen aller Studiengänge für individuelle Fragen zur Verfügung. Alle Fragen zu Studieninhalten, Zulassungsvoraussetzungen und Kooperationsbetrieben werden in einem offenen Austausch individuell beantwortet. Zusätzlich kann unser Campuswein NEO verkostet und die Ausbildungsplattform Dual Match vor Ort getestet werden.

Eine Anmeldung zur Teilnahme am Präsenz-Infotag ist kein Muss, aber willkommen:

https://events.weincampus-neustadt.de/event/infotag-am-weincampus-2026

Infotage DIGITAL:

Für alle Interessierten, die am 12. Februar nicht vor Ort teilnehmen können, bieten wir digitale Info-Seminare an:

Bachelor: 05. Mai 2026, 17:00 Uhr

Master: 06. Mai 2026, 16:30 Uhr

MBA: 06. Mai 2026, 18:30 Uhr

Anmeldung und Zugangslinks unter: https://events.weincampus-neustadt.de/

Das Studienangebot des Weincampus im Überblick:

· Dualer Bachelor-Studiengang Weinbau und Oenologie mit integrierter 24-monatiger Winzerausbildung

· Praxisintegrierender Bachelor-Studiengang Weinbau und Oenologie, für Absolvent*innen einer Winzer- oder Weintechnologenausbildung

· Englischsprachiger Master-Studiengang Viticulture and Enology, für Bachelorabsolvent*innen aus Weinbau & Oenologie sowie natur- und ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen

· Berufsbegleitender, englischsprachiger MBA Wine, Sustainability & Sales, zur Vorbereitung auf Führungsaufgaben in der internationalen Weinwirtschaft

Quelle: Weincampus Neustadt

Zuletzt aktualisiert am 5. Februar 2026, 22:27