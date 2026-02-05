Ludwigshafen – OB Blettner: „Wir trauern – und stehen geschlossen gegen Gewalt“

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. „Der tödliche Angriff auf einen Zugbegleiter der Deutschen Bahn lässt uns alle fassungslos und tief bestürzt zurück. Hier ist ein Mensch, ein Vater, ein Nachbar, ein Mitbürger einfach seiner Arbeit nachgegangen – und kommt dann nicht mehr nach Hause. Das ist schrecklich“, erklärt Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner angesichts der Ereignisse. Der OB hat am Abend des gestrigen Mittwoch, 4. Februar 2026, die Familie des aus Ludwigshafen stammenden Zugbegleiters aufgesucht und ihr sein Mitgefühl und seine Anteilnahme ausgesprochen. „Soweit wir das können, stehen wir der Familie zur Seite. Sie ist nicht allein. Wir trauern mit der Familie – und stehen geschlossen gegen Gewalt“, so der OB.
Zuletzt aktualisiert am 5. Februar 2026, 10:24