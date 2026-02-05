Ludwigshafen nimmt Abschied: Hunderte versammeln sich zum Gebet für Serkan C.

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Hunderte Menschen versammeln sich aktuell heute am Donnerstag den 05. Februar 2026 in der Alemi Islam Moschee in Ludwigshafen zu einem gemeinsamen Gebet für Serkan C. , den Zugbegleiter aus Ludwigshafen, der am Montagabend infolge eines brutalen Angriffs ums Leben gekommen ist. Angehörige, Freunde, Kolleginnen und Kollegen sowie zahlreiche Bürgerinnen und Bürger kommen zusammen, um Abschied zu nehmen und ihre Anteilnahme auszudrücken.
Die Stimmung vor Ort ist von Trauer und Fassungslosigkeit geprägt. Mit dem Verstorbenen verliert die Region nicht nur einen langjährigen Bahnmitarbeiter, sondern auch einen Familienvater. Er hinterlässt zwei Kinder und eine Familie, die nach Angaben aus dem Umfeld zutiefst erschüttert ist. Das gemeinsame Gebet soll Raum für Gedenken, Mitgefühl und stille Solidarität geben.
Zuletzt aktualisiert am 5. Februar 2026, 16:45