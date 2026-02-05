Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Zum Polizei- und Feuerwehreinsatz am gestrigen Abend (04.05.2026) an der Ernst-Reuter-Schule liegen inzwischen weitere Informationen vor.

Wie die Polizei mitteilt, hatten bislang unbekannte Täter zuvor eine Tür des Schulgebäudes aufgehebelt und im Inneren mit einem Feuerlöscher randaliert. Als Polizei und Feuerwehr am Einsatzort eintrafen, waren die Verursacher bereits geflüchtet.

Der Vorfall reiht sich in eine Serie von belastenden Ereignissen an Schulen in Ludwigshafen ein. Insbesondere an der Ernst-Reuter-Schule kam es in den vergangenen Wochen wiederholt zu Einsätzen und Störungen, die bei Schülerinnen, Schülern, Lehrkräften und Eltern für Verunsicherung gesorgt haben. Vor dem Hintergrund der insgesamt schrecklichen Geschehnisse an Schulen in Ludwigshafen wird jeder neue Vorfall besonders sensibel wahrgenommen.

In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass es zuletzt vereinzelt zu Polizeieinsätzen an weiteren Bildungseinrichtungen kam, unter anderem an der Karolinen Burger-Realschule.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Angaben zur Höhe eines möglichen Sachschadens sowie zu den Tätern liegen derzeit noch nicht vor.

Zuletzt aktualisiert am 5. Februar 2026, 11:18