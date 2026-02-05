Ludwigshafen/Mannheim – 71. Fasnachtsumzug am 15. Februar 2026



Ludwigshafen/Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Gemeinsamer Umzug der Städte Mannheim und Ludwigshafen

Der 71. Fasnachtsumzug der Städte Ludwigshafen und Mannheim findet am Sonntag, 15. Februar

2026, statt und zieht erneut bunt und lautstark durch Ludwigshafen. Veranstalterin ist die LUKOM

Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH.

Der närrische Tross setzt sich um 13:11 Uhr an der Kreuzung Rheinallee/ Wittelsbachstraße/

Schwanthalerallee in Bewegung und führt entlang des Rheinufers bis zur Rhein-Galerie. Über

2.000 Fasnachterinnen und Fastnachter sorgen für ein abwechslungsreiches Programm, das

Tradition, Musik und kreative Wagen vereint.

Der Umzug in Zahlen

• 69 Zugnummern

• 24 Festwagen mit karnevalistischen Motiven

• 2 Musikgruppen von klassischen Märschen bis hin zu aktuellen Fasnachtshits

• 1 Hexenguppe mit traditionellen Masken

• Die KG Löwenjäger bilden mit 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die größte Gruppe

• Die jüngsten Gardetänzerinnen sind erst zwei Jahre alt

Stimmen zum Umzug

Prof. Dr. Klaus Blettner, Oberbürgermeister Ludwigshafen

„Für mich ist es etwas ganz Besonderes, zum ersten Mal als Oberbürgermeister beim

Fasnachtsumzug dabei zu sein – und ich freue mich riesig darauf, selbst mitzufahren! Mein Dank

gilt der LUKOM für die tolle Organisation, den vielen Unterstützern und natürlich unseren

Vereinen, die Jahr für Jahr so viel Herzblut einbringen. Und besonders schön ist: Die Partnerschaft

mit Mannheim macht unseren gemeinsamen Umzug zu einem echten Highlight für die ganze

Region.“ Er ergänzt: „Danke auch allen Sponsoren und Spendern, insbesondere den

Hauptsponsoren GAG Ludwigshafen, Sparkasse Vorderpfalz, TWL Ludwigshafen und dem

Marketing-Verein Ludwigshafen.“

Christian Specht, Oberbürgermeister Mannheim

„Die Fasnacht verbindet Menschen über Grenzen hinweg – und genau das brauchen wir in diesen

Zeiten! Der gemeinsame Fasnachtsumzug der Schwesterstädte Mannheim und Ludwigshafen

zeigt mit seinen kreativen Festwagen, Musikgruppen und farbenfrohen Kostümen, was wir

gemeinsam auf die Beine stellen können. Mein Dank gilt den unzähligen Ehrenamtlichen, die die

Tradition lebendig halten und dafür sorgen, dass wir diesen Tag gemeinsam feiern können. Ich

wünsche allen Beteiligten und Besuchern einen unvergesslichen, fröhlichen und sicheren

Fasnachtsumzug!“

Christoph Keimes, Geschäftsführer der LUKOM

„So ein Umzug entsteht nur mit viel Organisation, starken Partnern und einem großartigen Team –

und dafür bin ich unglaublich dankbar! Unsere Sponsoren und Unterstützer stehen fest an

unserer Seite, und das macht diesen Fasnachtssonntag überhaupt erst möglich. Die LUKOM hat

mit viel Herzblut gearbeitet, damit wir gemeinsam ein fröhliches, buntes Fest auf die Straße

bringen können.“

Christoph Heller, Präsident des Großen Rats der Ludwigshafener Fasnachtsvereine

„In Ludwigshafen lebt die Fasnacht durch unsere Vereine – bunt, herzlich und mit ganz viel

Teamgeist! Ich freue mich riesig, wie unsere Gruppen Jahr für Jahr zeigen, was in ihnen steckt.

Dieser Umzug ist echtes Ludwigshafener Lebensgefühl.“

Sabine Kowalski, Präsidentin der Karneval-Kommission Mannheim

„Der gemeinsame Fasnachtszug der Städte Mannheim und Ludwigshafen steht für gelebte

Nachbarschaft über den Rhein hinweg. Er macht besonders viel Freude, denn zwei Städte ziehen

hier an einem Strang und bringen die ganze Region mit echter Kurpfälzer Fasnacht zum Feiern.“

Die Zugstrecke

Die 2 km lange Strecke entlang des Rheins aus dem Jahr 2024 ist auch in 2026 wieder Schauplatz

für den Fasnachtsumzug. Start ist um 13:11 an der Kreuzung Rheinallee/ Wittelsbachstraße/

Schwanthalerallee und führt entlang des Rheinufers bis zur Rhein-Galerie. Dort wird der erste

Wagen gegen 14:30 Uhr erwartet. Das Ende des gesamten Umzuges ist gegen 16:30 Uhr.

„Die Route entlang des Rheins hat sich bestens bewährt. Dank der zentralen Lage und der guten

ÖPNV-Anbindung können viele Menschen unkompliziert teilnehmen“, sagt Stefan Tielkes, Leiter

Stadtmarketing-Events LUKOM. „Und meinen Dank möchte ich an alle Institutionen und

Dienstleister erweitern, die im Vorfeld mitgeholfen haben, die Rahmenbedingungen zu klären und

die am Umzugstag mit dabei sind: Polizei, Katastrophenschutz, Feuerwehr, Deutsches Rotes

Kreuz, DLRG, Heck Verkehrstechnik GmbH, IHM Sicherheits- und Service GmbH, TÜV Rheinland-

Pfalz, RNV sowie die beteiligten Behörden der Stadt Ludwigshafen. Herzlichen Dank!“

Rahmenprogramm entlang des Zuges

Bereits ab 12:11 Uhr beginnt das närrische Treiben entlang der Strecke. An zwei

Sprecherstationen und drei Gastropoints werden die Besucherinnen und Besucher eingestimmt:

• Walzmühle: Rainer Kraft und Jürgen Schreiweiß

• Platz der Deutschen Einheit: Alexandra Philipps und Dirk Augstein

Ein zusätzliches Kinderprogramm mit Hüpfburg, sowie weiteren Spiel- und Bastelangeboten wird

in der Kids’ Zone an der Werfthalle bereitgestellt.

Anfahrt und Parken

Drei große Parkhäuser sowie ein verstärktes ÖPNV-Angebot erleichtern die Anreise. Die RNV setzt

zusätzliche Busse und Bahnen ein; zudem wird auf die S-Bahn-Haltestelle Ludwigshafen-Mitte

verwiesen. Parkmöglichkeiten bestehen in den Parkhäusern Walzmühle (Anfahrt von der

Mundenheimer Straße und Yorckstraße), Rhein-Galerie (Anfahrt nur von Norden) und im

BASF-Parkhaus. (Anfahrt Roonstraße/Pfalzgrafenstraße)

Straßensperrungen rund um den Zug

Im Rahmen der Veranstaltung wird es durch Straßensperrungen zu temporären Einschränkungen

des Verkehrs kommen. Die Parkinsel wird für Anlieger über den Kaiserwörthdamm –

Lagerhausstraße – an der Kammerschleuse anfahrbar sein. Entsprechende Umleitungen werden

an diesem Tag eingerichtet.

Aufgrund der Straßensperrungen sind am Veranstaltungstag (15.02.2026 ab mind. 05:00 Uhr bis

zur Freigabe der Straßen durch die Behörden in den Abendstunden) folgende Straßen nicht mehr

befahrbar: Max-Bill-Straße, August-Macke-Straße, Paul-Klee-Straße, Emil-Nolde-Straße, Max-

Pechstein-Straße, Lagerhausstraße, Rheinpromenade, Hafenpromenade,

Rheinschanzenpromenade.

Bürgerinfo am Veranstaltungstag

Am Sonntag steht die Tourist-Information von 12 bis 17 Uhr für alle Fragen rund um den

Fasnachtsumzug zur Verfügung. Bei Anliegen am Veranstaltungstag erreichen Sie die

Bürgerinformation telefonisch unter 0621-512036.

Weitere Informationen online

Alle Informationen rund um den Fasnachtsumzug wie Aufstellung, Wegstrecke oder Zugnummern

sind auch online abrufbar unter www.lukom.com/fasnachtsumzug.

