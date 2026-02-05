  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

05.02.2026, 22:23 Uhr

Ludwigshafen/Mannheim – 71. Fasnachtsumzug am 15. Februar 2026

Ludwigshafen/Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Gemeinsamer Umzug der Städte Mannheim und Ludwigshafen
Der 71. Fasnachtsumzug der Städte Ludwigshafen und Mannheim findet am Sonntag, 15. Februar
2026, statt und zieht erneut bunt und lautstark durch Ludwigshafen. Veranstalterin ist die LUKOM
Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH.

Der närrische Tross setzt sich um 13:11 Uhr an der Kreuzung Rheinallee/ Wittelsbachstraße/
Schwanthalerallee in Bewegung und führt entlang des Rheinufers bis zur Rhein-Galerie. Über
2.000 Fasnachterinnen und Fastnachter sorgen für ein abwechslungsreiches Programm, das
Tradition, Musik und kreative Wagen vereint.

Der Umzug in Zahlen
• 69 Zugnummern
• 24 Festwagen mit karnevalistischen Motiven
• 2 Musikgruppen von klassischen Märschen bis hin zu aktuellen Fasnachtshits
• 1 Hexenguppe mit traditionellen Masken
• Die KG Löwenjäger bilden mit 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die größte Gruppe
• Die jüngsten Gardetänzerinnen sind erst zwei Jahre alt

Stimmen zum Umzug
Prof. Dr. Klaus Blettner, Oberbürgermeister Ludwigshafen
„Für mich ist es etwas ganz Besonderes, zum ersten Mal als Oberbürgermeister beim
Fasnachtsumzug dabei zu sein – und ich freue mich riesig darauf, selbst mitzufahren! Mein Dank
gilt der LUKOM für die tolle Organisation, den vielen Unterstützern und natürlich unseren
Vereinen, die Jahr für Jahr so viel Herzblut einbringen. Und besonders schön ist: Die Partnerschaft
mit Mannheim macht unseren gemeinsamen Umzug zu einem echten Highlight für die ganze
Region.“ Er ergänzt: „Danke auch allen Sponsoren und Spendern, insbesondere den
Hauptsponsoren GAG Ludwigshafen, Sparkasse Vorderpfalz, TWL Ludwigshafen und dem
Marketing-Verein Ludwigshafen.“

Christian Specht, Oberbürgermeister Mannheim
„Die Fasnacht verbindet Menschen über Grenzen hinweg – und genau das brauchen wir in diesen
Zeiten! Der gemeinsame Fasnachtsumzug der Schwesterstädte Mannheim und Ludwigshafen
zeigt mit seinen kreativen Festwagen, Musikgruppen und farbenfrohen Kostümen, was wir
gemeinsam auf die Beine stellen können. Mein Dank gilt den unzähligen Ehrenamtlichen, die die
Tradition lebendig halten und dafür sorgen, dass wir diesen Tag gemeinsam feiern können. Ich
wünsche allen Beteiligten und Besuchern einen unvergesslichen, fröhlichen und sicheren
Fasnachtsumzug!“

Christoph Keimes, Geschäftsführer der LUKOM
„So ein Umzug entsteht nur mit viel Organisation, starken Partnern und einem großartigen Team –
und dafür bin ich unglaublich dankbar! Unsere Sponsoren und Unterstützer stehen fest an
unserer Seite, und das macht diesen Fasnachtssonntag überhaupt erst möglich. Die LUKOM hat
mit viel Herzblut gearbeitet, damit wir gemeinsam ein fröhliches, buntes Fest auf die Straße
bringen können.“

Christoph Heller, Präsident des Großen Rats der Ludwigshafener Fasnachtsvereine
„In Ludwigshafen lebt die Fasnacht durch unsere Vereine – bunt, herzlich und mit ganz viel
Teamgeist! Ich freue mich riesig, wie unsere Gruppen Jahr für Jahr zeigen, was in ihnen steckt.
Dieser Umzug ist echtes Ludwigshafener Lebensgefühl.“

Sabine Kowalski, Präsidentin der Karneval-Kommission Mannheim
„Der gemeinsame Fasnachtszug der Städte Mannheim und Ludwigshafen steht für gelebte
Nachbarschaft über den Rhein hinweg. Er macht besonders viel Freude, denn zwei Städte ziehen
hier an einem Strang und bringen die ganze Region mit echter Kurpfälzer Fasnacht zum Feiern.“

Die Zugstrecke
Die 2 km lange Strecke entlang des Rheins aus dem Jahr 2024 ist auch in 2026 wieder Schauplatz
für den Fasnachtsumzug. Start ist um 13:11 an der Kreuzung Rheinallee/ Wittelsbachstraße/
Schwanthalerallee und führt entlang des Rheinufers bis zur Rhein-Galerie. Dort wird der erste
Wagen gegen 14:30 Uhr erwartet. Das Ende des gesamten Umzuges ist gegen 16:30 Uhr.

„Die Route entlang des Rheins hat sich bestens bewährt. Dank der zentralen Lage und der guten
ÖPNV-Anbindung können viele Menschen unkompliziert teilnehmen“, sagt Stefan Tielkes, Leiter
Stadtmarketing-Events LUKOM. „Und meinen Dank möchte ich an alle Institutionen und
Dienstleister erweitern, die im Vorfeld mitgeholfen haben, die Rahmenbedingungen zu klären und
die am Umzugstag mit dabei sind: Polizei, Katastrophenschutz, Feuerwehr, Deutsches Rotes
Kreuz, DLRG, Heck Verkehrstechnik GmbH, IHM Sicherheits- und Service GmbH, TÜV Rheinland-
Pfalz, RNV sowie die beteiligten Behörden der Stadt Ludwigshafen. Herzlichen Dank!“

Rahmenprogramm entlang des Zuges
Bereits ab 12:11 Uhr beginnt das närrische Treiben entlang der Strecke. An zwei
Sprecherstationen und drei Gastropoints werden die Besucherinnen und Besucher eingestimmt:

• Walzmühle: Rainer Kraft und Jürgen Schreiweiß
• Platz der Deutschen Einheit: Alexandra Philipps und Dirk Augstein
Ein zusätzliches Kinderprogramm mit Hüpfburg, sowie weiteren Spiel- und Bastelangeboten wird
in der Kids’ Zone an der Werfthalle bereitgestellt.

Anfahrt und Parken
Drei große Parkhäuser sowie ein verstärktes ÖPNV-Angebot erleichtern die Anreise. Die RNV setzt
zusätzliche Busse und Bahnen ein; zudem wird auf die S-Bahn-Haltestelle Ludwigshafen-Mitte
verwiesen. Parkmöglichkeiten bestehen in den Parkhäusern Walzmühle (Anfahrt von der
Mundenheimer Straße und Yorckstraße), Rhein-Galerie (Anfahrt nur von Norden) und im
BASF-Parkhaus. (Anfahrt Roonstraße/Pfalzgrafenstraße)

Straßensperrungen rund um den Zug
Im Rahmen der Veranstaltung wird es durch Straßensperrungen zu temporären Einschränkungen
des Verkehrs kommen. Die Parkinsel wird für Anlieger über den Kaiserwörthdamm –
Lagerhausstraße – an der Kammerschleuse anfahrbar sein. Entsprechende Umleitungen werden
an diesem Tag eingerichtet.

Aufgrund der Straßensperrungen sind am Veranstaltungstag (15.02.2026 ab mind. 05:00 Uhr bis
zur Freigabe der Straßen durch die Behörden in den Abendstunden) folgende Straßen nicht mehr
befahrbar: Max-Bill-Straße, August-Macke-Straße, Paul-Klee-Straße, Emil-Nolde-Straße, Max-
Pechstein-Straße, Lagerhausstraße, Rheinpromenade, Hafenpromenade,

Rheinschanzenpromenade.

Bürgerinfo am Veranstaltungstag
Am Sonntag steht die Tourist-Information von 12 bis 17 Uhr für alle Fragen rund um den
Fasnachtsumzug zur Verfügung. Bei Anliegen am Veranstaltungstag erreichen Sie die
Bürgerinformation telefonisch unter 0621-512036.

Weitere Informationen online
Alle Informationen rund um den Fasnachtsumzug wie Aufstellung, Wegstrecke oder Zugnummern
sind auch online abrufbar unter www.lukom.com/fasnachtsumzug.

Quelle: Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

