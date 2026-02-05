Landau – Energiesparen für Wohnungseigentümergemeinschaften – Informationen zu verbessertem Wärmeschutz, modernisierten Heizungen und Solarstrom

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Der sparsame Umgang mit Energie wird immer wichtiger. Gerade Gebäude bieten dabei ein hohes Einsparpotenzial. Investitionen in das Energiesparen fördern dabei nicht nur das Wohlbefinden in den Wohnräumen, sondern wirken sich auch positiv auf die Wertentwicklung der Immobilie aus. Allerdings fehlt es manchmal an den entsprechenden Informationen. Aus diesem Grund laden die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und die Klimastabsstelle der Stadt Landau am Mittwoch, 25. Februar, um 19 Uhr zu einem Energiesparvortrag speziell für Wohnungseigentümergemeinschaften in den Empfangssaal des Rathauses ein. Wohnungseigentümergemeinschaften stehen gelegentlich vor dem Problem, dass ihnen die Informationen zu Effizienz, Kosten und individuell angepassten Maßnahmen in ihren Gebäuden fehlen. Dabei lässt sich durch einen verbesserten Wärmeschutz, modernisierte Heizungen oder Solarstrom Energie in den Gebäuden einsparen. Die Mitarbeitenden der Verbraucherzentrale und der Klimastabsstelle informieren in ihrem Vortrag daher über aktuelle Beratungsangebote und zur Wärmeplanung.

Quelle: Stadt Landau

