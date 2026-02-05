Landau – 40 Jahre wollen gefeiert werden! – Jubiläumskonzert des Akkordeon- Ensembles der Kreismusikschule Südliche Weinstraße am 19. April

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Spannende Klänge und mitreißende Melodien: Das Akkordeon-Ensemble der Kreismusikschule Südliche Weinstraße feiert am Sonntag, 19. April, um 18 Uhr unter der Leitung von Christiane Eschbacher sein 40-jähriges Bestehen mit einem Konzert im Kurpfalzsaal in Edenkoben. Auf dem Programm mit dem Titel „Memories – Von den Sixties bis Supertramp“ steht eine bunte Mischung unterhaltsamer, konzertanter Akkordeonmusik. Darüber hinaus werden beliebte und bekannte Filmmelodien aus „Pirates Of The Caribbean – Fluch der Karibik“, „Abba Best Of“, „Frankieboy Forever“ und ein „Mary Poppins“-Medley zu hören sein. „Mit kaum einem Instrument wird so viel Volkstümliches verbunden wie mit dem Akkordeon, weshalb es oft in der Volksmusik verortet wird. Aber im Lauf der vergangenen Jahre hat es sich immer mehr zu einem musikalisch vielfältigen Instrument entwickelt, mit dem Folklore, Unterhaltungs- und Tanzmusik, aber auch anspruchsvolle Konzertmusik gespielt werden“, so Landrat Dietmar Seefeldt, der alle Interessierten dazu einlädt, sich selbst von den verschiedenen Klangvariationen des Instruments zu überzeugen. Als Gast wirkt das Schlagzeug-Ensemble der Kreismusikschule SÜW unter Leitung von Mischa Becker mit. Der Eintritt ist frei.

Quelle

Foto: Thomas Eschbacher

Zuletzt aktualisiert am 5. Februar 2026, 15:38