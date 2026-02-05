KfW unterstützt im Rhein-Pfalz-Kreis mit knapp 50 Millionen



Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar – Der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis

Neustadt-Speyer Johannes Steiniger (CDU) berichtet aus Berlin über das Geschäftsjahr der bundeseigenen KfW Bankengruppe:

„Die KfW blickt auf ein starkes Jahr 2025 zurück: Ihr Kerngeschäft in der inländischen Förderung mit Krediten und

Zuschüssen legte im Vergleich zum Vorjahr um ein gutes Drittel auf 61 Mrd. Euro deutlich zu. Ein Schwerpunkt ist die

Förderung für Mittelstand und Gründer.“

Im Rhein-Pfalz-Kreis gab es insgesamt 1397 Förderungen mit einem Volumen von knapp 50 Millionen Euro. Schwerpunkt

waren hier Maßnahmen zur Energieeffizienz in privaten Haushalten und die Unterstützung beim Hauskauf. Aber auch 38

Projekte für Unternehmen werden gefördert mit acht Millionen Euro. Neben Energieeffizienz war hier auch Innovation und

Unternehmensgründung im Fokus.

Johannes Steiniger blickt voraus: „Die KfW setzt im laufenden Jahr die im Koalitionsvertrag festgelegte Bündelung aller

entsprechenden Förderprodukte in zwei Basisprogramme um: eines für den Neubau und eines für Modernisierung. Mit dem

Deutschlandfonds gibt es zusätzlich zum ersten Mal einen zentralen Rahmen, um in wesentlichen Zukunftsfeldern

notwendige private Investitionen anzustoßen. Wir halten Wort und bauen unnötige Bürokratie ab!“

Quelle: Johannes Steiniger, MdB

Zuletzt aktualisiert am 5. Februar 2026, 21:56