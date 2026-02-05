Kaiserslautern – Offenes Schnellschachturnier in der Pfalzbibliothek – BibliotheksOpen 2026 in Kaiserslautern

Kaiserslautern/Aus der MRN Nachbarschaft. Die Pfalzbibliothek Kaiserslautern lädt am Samstag, den 21. März 2026, ab 13.00 Uhr zu einem offenen Schnellschachturnier in der Bismarckstraße 17 ein. Mitspielen können nicht nur Vereinsspielerinnen und Vereinsspieler, sondern auch Hobbyspieler und Hobbyspielerinnen ohne Vereinszugehörigkeit dürfen ihre Fähigkeiten ausprobieren. Gespielt werden sieben Runden Schnellschach nach Schweizer System mit zehn Minuten Bedenkzeit pro Spielerin und Spieler zuzüglich fünf Sekunden je Zug. Insgesamt stehen 40 Plätze zur Verfügung. Wer teilnehmen möchte, muss am Turniertag bis 12:45 Uhr anwesend sein. Das Startgeld beträgt 10 Euro und ist vor Ort zu begleichen. Für Zuschauende ist der Eintritt frei. Neben den Hauptpreisen werden weitere Sonderpreise vergeben, unter anderem für verschiedene Turnierwertzahlen, für Seniorinnen und Senioren, für Jugendspielerinnen und Jugendspieler sowie für Nicht-Vereinsspielerinnen und Nicht-Vereinsspieler.

Organisiert wird das Turnier von der Pfalzbibliothek in Kooperation mit dem Schachklub Kaiserslautern 1905 e.V. Die Turnierleitung übernimmt FIDE-Schiedsrichterin Estelle Morio. Zur Stärkung ist für Speisen und Getränke gesorgt. Eine Voranmeldung nimmt die Pfalzbibliothek ab dem 25. Februar 2026 telefonisch unter 0631 3647-115 und per Mail unter t.jahnert@pfalzbibliothek.bv-pfalz.de entgegen. Bei der Anmeldung sind Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Mailadresse, Telefonnummer sowie gegebenenfalls Vereinszugehörigkeit und Turnierwertzahl anzugeben.

Quelle

Zentralverwaltung

Zuletzt aktualisiert am 5. Februar 2026, 10:40