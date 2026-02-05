Frankenthal – Erkenbert-Museum Historischer Film von 1929 und Vortrag: Spektakulärer Archivfund gibt Einblick in die Frankenthaler Glockengießerei Hamm und in die Herstellung von Glocken



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstag, 24. Februar um 13 Uhr lädt das Stadtarchiv Frankenthal gemeinsam mit dem

Erkenbert-Museum zu einer besonderen Veranstaltung ein.

Im Rahmen der Recherchen zur aktuellen Ausstellung des Erkenbert-Museums

„Glockenguss in Frankenthal“ ist im Frankenthaler Stadtarchiv eine außergewöhnliche

Wiederentdeckung gelungen: In den Beständen des Archivs im Rathaus befand sich bislang

weitgehend unbeachtet eine originale Filmrolle aus dem Jahr 1929.

Der historische Stummfilm dokumentiert die Herstellung einer Glocke in der Frankenthaler Gießerei Hamm

und konnte inzwischen digitalisiert sowie dauerhaft für die Nachwelt gesichert werden.

Zum ersten Mal wird er nun als Teil des Rahmenprogramms zur Ausstellung in einer

gemeinsamen Veranstaltung von Stadtarchiv und Erkenbert-Museum öffentlich gezeigt.

Die Filmvorführung wird von Herrn Schöllhorn von der Städtischen Musikschule musikalisch

begleitet und durch fachkundige Beiträge ergänzt.

Zunächst gibt die Leiterin des Stadtarchivs, Dr. Dörte Kaufmann, einen kurzen Einblick in

den Fund des Films und erläutert die besonderen Herausforderungen bei der Aufbewahrung

historischer Nitratfilme in Archiven.

Anschließend folgt ein Vortrag von Friedhelm Trowe, der sich sowohl mit den Frankenthaler

Kirchen als auch mit dem Gießereiwesen gut auskennt. Unter dem Titel „Fest gemauert –

Herstellung einer Glocke“ erläutert Trowe die Herstellung einer Kirchenglocke.

Mithilfe von Exponaten und Schautafeln aus der Ausstellung werden die im Film gezeigten

Szenen vertieft und erklärt. Historische Darstellungen einer Glockengießerei aus dem 19.

Jahrhundert sowie Fotografien aus neuzeitlichen Gießereien veranschaulichen den

gesamten Fertigungsprozess – von der Formgestaltung über die sogenannte „falsche

Glocke“ bis hin zur fertigen Kirchenglocke. Begleitet wird der Vortrag von Zitaten aus

Friedrich Schillers 1799 veröffentlichtem Gedicht „Das Lied von der Glocke“, darunter die

berühmte Zeile „Fest gemauert in der Erden“.

Die Ausstellung

Die Ausstellung "Glockenguss in Frankenthal" ist bis zum 12. April im Foyer des Erkenbert-

Museums zu sehen. Im Fokus stehen alle Betriebe, die in Frankenthal Glocken gegossen

haben. Eingebettet wird dieser Aspekt in einen Teil zur Kulturgeschichte von Glocken im All-

gemeinen und die Beleuchtung der Techniken der Herstellung und des Klangs. Jeder The-

menbereich wird durch Objekte wie für die Herstellung erforderliche Werkzeuge, fertige Pro-

dukte, Dokumente, Graphiken oder persönliche Gegenstände der Frankenthaler Glockengie-

ßer veranschaulicht.

Das Museum selbst ist nur für diese Sonderausstellung und das Rahmenprogramm geöffnet

und ansonsten weiterhin wegen der anstehenden Sanierungsarbeiten geschlossen.

Informationen und Programm: www.frankenthal.de/glockenguss.

