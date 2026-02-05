Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Naturpark Neckartal-Odenwald sucht engagierte landwirtschaftliche Betriebe, die Teil der Veranstaltungsreihe „Naturpark-Hofgenuss“ werden möchten. Viele Menschen möchten wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen, wie Landwirtschaft heute aussieht – und sie möchten das mit Genuss verbinden. Genau hier setzt der Naturpark-Hofgenuss an: mit offenen Hoftoren, regionalen Produkten und echten Begegnungen auf Augenhöhe. Neu ist dabei vor allem eines: mehr Freiheit für die Höfe. Ob Frühstück, Brunch, Grillabend oder ein anderes Genussformat – die teilnehmenden Betriebe entscheiden selbst, wie sie ihre Gäste empfangen möchten. Auch beim Termin gibt es Spielraum: Veranstaltungen sind zwischen Frühling und Herbst möglich und werden individuell mit dem Naturpark abgestimmt. Was bleibt, ist der Kern der Reihe: regionale Produkte, Einblicke in die Arbeit auf dem Hof, Austausch mit Gästen und besondere Genussmomente im Naturpark.Höfe im Naturpark Neckartal-Odenwald, die Lust haben, ihren Betrieb zu zeigen und Teil des Naturpark-Hofgenusses 2026 zu werden, können sich jetzt bewerben.

Das Bewerbungsformular ist bis 14. Februar per E-Mail an regionalentwicklung@np-no.de einzureichen.

Alle Informationen sowie das Bewerbungsformular zur Veranstaltungsreihe finden sich auf der Webseite www.np-no.de . Bei Fragen oder für ein unverbindliches Vorgespräch steht das Team des Naturparks gerne zur Verfügung.

Quelle Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.

Zuletzt aktualisiert am 5. Februar 2026, 14:15