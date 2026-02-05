Dossenheim – Auto fährt gegen Ampel – Straßensperrung – NACHTRAG

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet, ereignete sich am Donnerstagmorgen auf der B 3 in Höhe des Bahnhofs Dossenheim ein Verkehrsunfall, bei dem eine 52-jährige Opel-Fahrerin gegen eine Ampel prallte. Die 52-Jährige war gegen 7:20 Uhr mit ihrem Opel auf der Handschuhsheimer Landstraße (B 3) in Richtung Schriesheim unterwegs. Nach aktuellem Erkenntnisstand kam sie in Höhe der Einmündung zur Schillerstraße nach links von ihrer Fahrbahn ab, überfuhr die dortige Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Sie prallte schließlich gegen den Mast der Ampelanlage, der dadurch zerstört wurde. Das Fahrzeug kam schließlich an dem Ampelmast zum Stehen. Die 52-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Den eingesetzten Polizeikräften fiel bei der Unfallaufnahme zudem ein deutlicher Alkoholgeruch in ihrem Atem auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,4 Promille. Zur Untersuchung und Behandlung wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht, wo ihr auch eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Opel der 52-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an Fahrzeug und Ampel wird auf über 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die B 3 zwischen der Einmündung zur L 531 und der Schwabenheimer Straße bis ca. 9:15 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet, was zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen die Opel-Fahrerin. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 5. Februar 2026, 13:56