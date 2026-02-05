Bellheim – Zeugen gesucht nach Verfolgungsfahrt

Bellheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine 28-jährige Autofahrerin lieferte sich gestern Abend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei Germersheim. Ihr Fahrzeug, an dem kein Kennzeichen angebracht war, sollte in Zeiskam einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Sie ignorierte die Anhalte Signale und unternahm einen Fluchtversuch, der in Bellheim endete. Dort kollidierte sie mit einem geparkten PKW und kam in der Friedrich-Ebert-Straße an einem Verkehrsschild zum Stehen. Der Grund für ihren Fluchtversuch konnte schnell ermittelt werden. Die Autofahrerin ist aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem war ihr Fahrzeug nicht versichert und sie stand offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel. Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen (pigermersheim@polizei.rlp.de oder 07274 958 0). Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Verletzt wurde bei dem Fluchtversuch niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Quelle

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 5. Februar 2026, 11:21