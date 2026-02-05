Bad Dürkheim – Weinnächte 2026



Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Februar und März stehen die Bad Dürkheimer Weine wieder im Rampenlicht:

Zur 16. Edition der Bad Dürkheimer Weinnächte zeigt sich das Programm von

seiner besten Seite.

So beginnen die Weinnächte 2026 im Februar mit der Bad

Dürkheimer WeinKür, gefolgt von der Frühjahrspräsentation des Forum Pfalz

und der (W)Einkaufsnacht. Den krönenden Abschluss der Veranstaltungsreihe

bildet an zwei Abenden im März die beliebte Weinbergnacht, die jährlich

Tausende von Besucherinnern und Besucher aus ganz Deutschland sowie aus

verschiedenen Ländern Europas in Bad Dürkheim willkommen heißt.

WeinKür 2026

Am 21. Februar 2026 stellt der Weinsensoriker Dr. Steffen Michler (Michlers Haus der

Guten Weine) ab 19 Uhr im Dürkheimer Riesenfass ausgewählte Rieslinge der Bad

Dürkheimer Weinbaubetriebe vor und unternimmt mit allen Weininteressierten eine

geschmackliche Reise durch die Riesling-Lagen der pfälzischen Kurstadt.

Dr. Steffen Michler begleitet die Zuhörerinnen und Zuhörer gemeinsam mit der

amtierenden Bad Dürkheimer Weinhoheit 2025/2026, Cecile Herzberger, auf eine Reise

durch Bad Dürkheims Spitzenweinlagen und zeigt die ganze Geschmacksvielfalt der

Bad Dürkheimer Rieslinge auf. Im Anschluss an die besprochene Weinprobe haben alle

Gäste die Möglichkeit, weitere Rieslinge aus unterschiedlichen Lagen in einer freien

Probe zu genießen.

Einige wenige Tickets für die WeinKür sind noch in der Tourist-Information Bad

Dürkheim (ohne zusätzliche Vorverkaufs- und Systemgebühren) oder online über

www.bad-duerkheim.de/weinkuer zu erwerben.

Frühjahrspräsentation „Forum Pfalz“ 2026

Am 28. Februar (14:00 bis 18:00 Uhr) und 1. März (13:00 bis 17:00 Uhr) findet im Kurhaus

Bad Dürkheim die Frühjahrspräsentation des Forum Pfalz statt. Zwei Tage lang

entführen Winzerinnen und Winzer sowie hochkarätige Gastweingüter aus Baden

interessierte Gäste in die faszinierende Welt der GROSSEN WEINE. Die aus Baden

stammende Generation PINOT repräsentiert eine neue Generation qualitätsbewusster

Winzerinnen und Winzer, die mit Innovationsgeist, internationaler Erfahrung und

Verantwortungsbewusstsein die Zukunft des badischen Weinbaus gestalten.

Neben dem Aromen-Parcours, bei dem der eigene Geruchssinn auf die Probe gestellt

wird, laden Masterclasses dazu ein, die Geheimnisse der Sektherstellung zu erfahren.

Informationen zur Frühjahrspräsentation und den Ticketpreisen gibt auf

www.forumpfalz.de

(W)Einkaufsnacht 2026

Am 28. Februar wird die Bad Dürkheimer Innenstadt von 18 bis 22 Uhr in ein ganz

besonderes Licht getaucht: Bis zu zehn Meter hohe Lichtkegel, Leuchtschnecken sowie

Fantasiefiguren in wechselnden Farben schmücken die Straßen zwischen Ludwigsplatz

und Obermarkt. Spektakuläre Licht- und Feuershows, musikalische Auftritte sowie die

fantasievoll geschmückte Innenstadt machen diesen Abend zu einem ganz besonderen

Erlebnis für die ganze Familie.

Außerdem: Wer Lust auf einen nächtlichen Einkaufsbummel hat, ist hier genau richtig!

Zahlreiche Einzelhändler in der Innenstadt bieten Möglichkeiten, bis in die späten

Stunden einzukaufen. Für ein (W)Einkaufserlebnis der anderen Art sorgen die Bad

Dürkheimer Weinbaubetriebe, die in den Einzelhandelsgeschäften ihre edlen Tropfen

zu Probierpreisen anbieten. Auch das Stadtmuseum Bad Dürkheim öffnet zur

(W)Einkaufsnacht ab 18 Uhr seine Türen und bietet einzigartige Einblicke in die

Vergangenheit. Hier können hautnah echte Römer, Kelten und Steinzeitmenschen

gesichtet und ihren spannenden Geschichten gelauscht werden.

Das gesamte Programm der (W)Einkaufsnacht sowie die teilnehmenden

Weinbaubetriebe und Einzelhändler gibt es auf www.weinkaufsnacht.de

Weinbergnacht 2026

Am 6. und 7. März 2026 haben Wein-Fans aus Nah und Fern wieder einmal die

Möglichkeit die Spitzenweine und Spitzenlagen Bad Dürkheims kennenzulernen – und

das in ganz besonderer Atmosphäre und in diesem Jahr mit neuen Regelungen.

Die Weinpässe für den 7. März sind bereits vollständig ausverkauft. Nach

Rücksprachen mit den Sicherheitsbehörden steht nun wieder ein geringes Kontingent

an Flanierbändchen zur Verfügung. Für den 6. März sind nur noch wenige Weinpässe

vorrätig.

Die Weinbergnacht 2026 führt in den Abendstunden (17:00 bis 23:00 Uhr) des

Frühjahres durch die Weinberge der Kurstadt. Eine einmalige Aussicht auf die

Stadtsilhouette, den verträumten Ortsteil und Weinort Ungstein sowie etliche

Sehenswürdigkeiten wie den Gradierbau, das Dürkheimer Riesenfass, die

Michaeliskapelle – der Geburtsort des Dürkheimer Wurstmarkts, dem größten Weinfest

der Welt – und das Römische Weingut „Weilberg“ machen diese zwei Nächte zu einem

ganz besonderen Erlebnis. Nicht zu vergessen: Mit Skybeamern, LED-Bars,

Leuchtwürfeln und Lasertechnik werden die Bad Dürkheimer Weinlagen gekonnt in

Szene gesetzt. „Zur Weinbergnacht treffen also Top-Reiseziele auf besten Dürkheimer

Wein inmitten faszinierend illuminierter Pfälzer Weinberge“, freut sich der zuständige

Erste Beigeordnete Claudius Güther.

Zur Weinbergnacht werden die edlen Tropfen mit einem Weinpass verkostet. Mit den im

Pass enthaltenen „Weinpass-Abschnitten” können jeweils 15 x 0,05 Liter Spitzenweine

der 29 teilnehmenden Weinbaubetriebe probiert werden. Jeder Betrieb bietet drei

Spitzenweine sowie einen ausgewählten Premiumwein oder -secco an. Dieser ist im

Online-Weinguide (vsl. ab Mitte/Ende Februar 2026: www.weinbergnacht.de) mit einer

Krone markiert und kostet zwei Abschnitte.

Ab 2026 erhalten alle Besucherinnen und Besucher der Weinbergnacht ein

„Flanierbändchen“. Dieses dient als Einlassbändchen und zur Kontrolle der

Besucherinnen- und Besucherzahl auf dem Veranstaltungsgelände. Wer einen

Weinpass erwirbt, erhält das Flanierbändchen inklusive. Wer sich einen Weinpass mit

weiteren Besucherinnen und Besuchern teilt, muss pro Person ein Flanierbändchen

kaufen. Beispiel: Wer sich zu zweit einen Weinpass teilt, der kauft einen Weinpass (inkl.

Flanierbändchen) und ein Flanierbändchen extra.

Ohne Weinpass oder Flanierbändchen ist ein Besuch der Weinbergnacht 2026 somit

nicht möglich.

Den Weinpass gibt es pro Person und Veranstaltungstag zu erwerben. Ein

Flanierbändchen kostet pro Person und Veranstaltungstag immer 5 Euro. Jugendliche

und Kinder unter 16 Jahren benötigen kein Flanierbändchen, sondern lediglich ein

kostenloses „Kinderbändchen“. Die Anzahl der Weinpässe und Flanierbändchen ist pro

Tag begrenzt. In der Tourist-Information Bad Dürkheim sind Weinpass und

Flanierbändchen ohne Systemgebühren erhältlich, online über www.weinbergnacht.de

ausschließlich mit zuzüglichen Systemgebühren. Online-Tickets können bereits

Monate im Voraus zu den regulären Öffnungszeiten in der Tourist-Information Bad

Dürkheim abgeholt werden.

Online sind die Pässe und Bändchen über www.weinbergnacht.de erhältlich. Die Online-

Tickets müssen in der Tourist-Information (Zeitraum: bis einschließlich 05.03.2026) oder

am jeweiligen Veranstaltungstag (jeweils 16:30 bis 20:30 Uhr) an der Ausgabestelle gegen

Weinpass und Flanierbändchen eingetauscht werden. Das Weinbergnacht-Weinglas wird

ebenfalls bei Abgabe des Online-Tickets oder beim Vor-Ort-Kauf des Weinpasses

ausgegeben.

Weitere Informationen zum gesamten Programm der Bad Dürkheimer Weinnächte gibt

es auf www.bad-duerkheim.de/weinnaechte

Bei weiteren Fragen zum Programm wenden Sie sich bitte an die Tourist-Information

der Stadt Bad Dürkheim über die E-Mail-Adresse info@bad-duerkheim.de oder die

Telefonnummer 06322 935-4500.

Quelle: Stadtverwaltung Bad Dürkheim

Zuletzt aktualisiert am 5. Februar 2026, 21:45