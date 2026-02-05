Bad Dürkheim – Weinnächte 2026

Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Februar und März stehen die Bad Dürkheimer Weine wieder im Rampenlicht:
Zur 16. Edition der Bad Dürkheimer Weinnächte zeigt sich das Programm von
seiner besten Seite.
So beginnen die Weinnächte 2026 im Februar mit der Bad
Dürkheimer WeinKür, gefolgt von der Frühjahrspräsentation des Forum Pfalz
und der (W)Einkaufsnacht. Den krönenden Abschluss der Veranstaltungsreihe
bildet an zwei Abenden im März die beliebte Weinbergnacht, die jährlich
Tausende von Besucherinnern und Besucher aus ganz Deutschland sowie aus
verschiedenen Ländern Europas in Bad Dürkheim willkommen heißt.
WeinKür 2026
Am 21. Februar 2026 stellt der Weinsensoriker Dr. Steffen Michler (Michlers Haus der
Guten Weine) ab 19 Uhr im Dürkheimer Riesenfass ausgewählte Rieslinge der Bad
Dürkheimer Weinbaubetriebe vor und unternimmt mit allen Weininteressierten eine
geschmackliche Reise durch die Riesling-Lagen der pfälzischen Kurstadt.
Dr. Steffen Michler begleitet die Zuhörerinnen und Zuhörer gemeinsam mit der
amtierenden Bad Dürkheimer Weinhoheit 2025/2026, Cecile Herzberger, auf eine Reise
durch Bad Dürkheims Spitzenweinlagen und zeigt die ganze Geschmacksvielfalt der
Bad Dürkheimer Rieslinge auf. Im Anschluss an die besprochene Weinprobe haben alle
Gäste die Möglichkeit, weitere Rieslinge aus unterschiedlichen Lagen in einer freien
Probe zu genießen.
Einige wenige Tickets für die WeinKür sind noch in der Tourist-Information Bad
Dürkheim (ohne zusätzliche Vorverkaufs- und Systemgebühren) oder online über
www.bad-duerkheim.de/weinkuer zu erwerben.
Frühjahrspräsentation „Forum Pfalz“ 2026
Am 28. Februar (14:00 bis 18:00 Uhr) und 1. März (13:00 bis 17:00 Uhr) findet im Kurhaus
Bad Dürkheim die Frühjahrspräsentation des Forum Pfalz statt. Zwei Tage lang
entführen Winzerinnen und Winzer sowie hochkarätige Gastweingüter aus Baden
interessierte Gäste in die faszinierende Welt der GROSSEN WEINE. Die aus Baden
stammende Generation PINOT repräsentiert eine neue Generation qualitätsbewusster
Winzerinnen und Winzer, die mit Innovationsgeist, internationaler Erfahrung und
Verantwortungsbewusstsein die Zukunft des badischen Weinbaus gestalten.
Neben dem Aromen-Parcours, bei dem der eigene Geruchssinn auf die Probe gestellt
wird, laden Masterclasses dazu ein, die Geheimnisse der Sektherstellung zu erfahren.
Informationen zur Frühjahrspräsentation und den Ticketpreisen gibt auf
www.forumpfalz.de
(W)Einkaufsnacht 2026
Am 28. Februar wird die Bad Dürkheimer Innenstadt von 18 bis 22 Uhr in ein ganz
besonderes Licht getaucht: Bis zu zehn Meter hohe Lichtkegel, Leuchtschnecken sowie
Fantasiefiguren in wechselnden Farben schmücken die Straßen zwischen Ludwigsplatz
und Obermarkt. Spektakuläre Licht- und Feuershows, musikalische Auftritte sowie die
fantasievoll geschmückte Innenstadt machen diesen Abend zu einem ganz besonderen
Erlebnis für die ganze Familie.
Außerdem: Wer Lust auf einen nächtlichen Einkaufsbummel hat, ist hier genau richtig!
Zahlreiche Einzelhändler in der Innenstadt bieten Möglichkeiten, bis in die späten
Stunden einzukaufen. Für ein (W)Einkaufserlebnis der anderen Art sorgen die Bad
Dürkheimer Weinbaubetriebe, die in den Einzelhandelsgeschäften ihre edlen Tropfen
zu Probierpreisen anbieten. Auch das Stadtmuseum Bad Dürkheim öffnet zur
(W)Einkaufsnacht ab 18 Uhr seine Türen und bietet einzigartige Einblicke in die
Vergangenheit. Hier können hautnah echte Römer, Kelten und Steinzeitmenschen
gesichtet und ihren spannenden Geschichten gelauscht werden.
Das gesamte Programm der (W)Einkaufsnacht sowie die teilnehmenden
Weinbaubetriebe und Einzelhändler gibt es auf www.weinkaufsnacht.de
Weinbergnacht 2026
Am 6. und 7. März 2026 haben Wein-Fans aus Nah und Fern wieder einmal die
Möglichkeit die Spitzenweine und Spitzenlagen Bad Dürkheims kennenzulernen – und
das in ganz besonderer Atmosphäre und in diesem Jahr mit neuen Regelungen.
Die Weinpässe für den 7. März sind bereits vollständig ausverkauft. Nach
Rücksprachen mit den Sicherheitsbehörden steht nun wieder ein geringes Kontingent
an Flanierbändchen zur Verfügung. Für den 6. März sind nur noch wenige Weinpässe
vorrätig.
Die Weinbergnacht 2026 führt in den Abendstunden (17:00 bis 23:00 Uhr) des
Frühjahres durch die Weinberge der Kurstadt. Eine einmalige Aussicht auf die
Stadtsilhouette, den verträumten Ortsteil und Weinort Ungstein sowie etliche
Sehenswürdigkeiten wie den Gradierbau, das Dürkheimer Riesenfass, die
Michaeliskapelle – der Geburtsort des Dürkheimer Wurstmarkts, dem größten Weinfest
der Welt – und das Römische Weingut „Weilberg“ machen diese zwei Nächte zu einem
ganz besonderen Erlebnis. Nicht zu vergessen: Mit Skybeamern, LED-Bars,
Leuchtwürfeln und Lasertechnik werden die Bad Dürkheimer Weinlagen gekonnt in
Szene gesetzt. „Zur Weinbergnacht treffen also Top-Reiseziele auf besten Dürkheimer
Wein inmitten faszinierend illuminierter Pfälzer Weinberge“, freut sich der zuständige
Erste Beigeordnete Claudius Güther.
Zur Weinbergnacht werden die edlen Tropfen mit einem Weinpass verkostet. Mit den im
Pass enthaltenen „Weinpass-Abschnitten” können jeweils 15 x 0,05 Liter Spitzenweine
der 29 teilnehmenden Weinbaubetriebe probiert werden. Jeder Betrieb bietet drei
Spitzenweine sowie einen ausgewählten Premiumwein oder -secco an. Dieser ist im
Online-Weinguide (vsl. ab Mitte/Ende Februar 2026: www.weinbergnacht.de) mit einer
Krone markiert und kostet zwei Abschnitte.
Ab 2026 erhalten alle Besucherinnen und Besucher der Weinbergnacht ein
„Flanierbändchen“. Dieses dient als Einlassbändchen und zur Kontrolle der
Besucherinnen- und Besucherzahl auf dem Veranstaltungsgelände. Wer einen
Weinpass erwirbt, erhält das Flanierbändchen inklusive. Wer sich einen Weinpass mit
weiteren Besucherinnen und Besuchern teilt, muss pro Person ein Flanierbändchen
kaufen. Beispiel: Wer sich zu zweit einen Weinpass teilt, der kauft einen Weinpass (inkl.
Flanierbändchen) und ein Flanierbändchen extra.
Ohne Weinpass oder Flanierbändchen ist ein Besuch der Weinbergnacht 2026 somit
nicht möglich.
Den Weinpass gibt es pro Person und Veranstaltungstag zu erwerben. Ein
Flanierbändchen kostet pro Person und Veranstaltungstag immer 5 Euro. Jugendliche
und Kinder unter 16 Jahren benötigen kein Flanierbändchen, sondern lediglich ein
kostenloses „Kinderbändchen“. Die Anzahl der Weinpässe und Flanierbändchen ist pro
Tag begrenzt. In der Tourist-Information Bad Dürkheim sind Weinpass und
Flanierbändchen ohne Systemgebühren erhältlich, online über www.weinbergnacht.de
ausschließlich mit zuzüglichen Systemgebühren. Online-Tickets können bereits
Monate im Voraus zu den regulären Öffnungszeiten in der Tourist-Information Bad
Dürkheim abgeholt werden.
Online sind die Pässe und Bändchen über www.weinbergnacht.de erhältlich. Die Online-
Tickets müssen in der Tourist-Information (Zeitraum: bis einschließlich 05.03.2026) oder
am jeweiligen Veranstaltungstag (jeweils 16:30 bis 20:30 Uhr) an der Ausgabestelle gegen
Weinpass und Flanierbändchen eingetauscht werden. Das Weinbergnacht-Weinglas wird
ebenfalls bei Abgabe des Online-Tickets oder beim Vor-Ort-Kauf des Weinpasses
ausgegeben.
Weitere Informationen zum gesamten Programm der Bad Dürkheimer Weinnächte gibt
es auf www.bad-duerkheim.de/weinnaechte
Bei weiteren Fragen zum Programm wenden Sie sich bitte an die Tourist-Information
der Stadt Bad Dürkheim über die E-Mail-Adresse info@bad-duerkheim.de oder die
Telefonnummer 06322 935-4500.
Quelle: Stadtverwaltung Bad Dürkheim
Zuletzt aktualisiert am 5. Februar 2026, 21:45