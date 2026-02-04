Weinheim wählt am 3. Mai einen neuen OB

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Nach der Wahl von Manuel Just zum neuen Landrat des Rhein-Necker-Kreises geht es jetzt schnell: Der Gemeinderat hat am Mittwoch die Weichen gestellt für die Wahl eines neuen Oberbürgermeisters. Der erste Wahltermin wird am Sonntag, 3. Mai, gewählt. Für einen möglichen zweiten Wahlgang steht der Sonntag, 17. Mai, zur Verfügung. Offiziell bewerben können sich Personen nach dem Erscheinen einer Anzeige im Staatsanzeiger Baden-Württemberg ab 21. Februar. Die Bewerbungsfrist endet am 7. April; auch das hat der Gemeinderat entschieden.
Das Gremium sprach sich auch für eine offizielle öffentliche Vorstellung aller Kandidatinnen und Kandidaten aus, zu der die Stadt einlädt.
Quelle Stadt weinheim
Zuletzt aktualisiert am 4. Februar 2026, 17:39