Walldorf – Frontalcrash am frühen Morgen: Autofahrer stirbt bei schwerem Unfall auf der Wieslocher Straße

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am frühen Mittwochmorgen auf der Wieslocher Straße ereignet. Gegen 5.45 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Frontalkollision zwischen zwei Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 54-jähriger Mann mit seinem Smart unterwegs, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und frontal mit einem entgegenkommenden VW zusammenstieß. In dem Smart befand sich zudem ein 33-jähriger Beifahrer. Am Steuer des VW saß eine 27-jährige Frau.

Der 54-jährige Fahrer erlitt bei dem Aufprall schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Sein Beifahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 27-jährige Fahrerin des VW zog sich leichte Verletzungen zu und wurde ebenfalls zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat der Verkehrsdienst Heidelberg übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Unfallrekonstruktion hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigungsarbeiten bleibt der betroffene Straßenabschnitt weiterhin gesperrt.

Zuletzt aktualisiert am 4. Februar 2026, 09:28