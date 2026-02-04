Speyer – Vortrag über die Derbygeschichte des 1. FC Kaiserslautern im Historischen Museum der Pfalz

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Über die „Derbygeschichte des 1. FC Kaiserslautern und das Ringen um die südwestdeutschen Fußballfans“ spricht Philip Didion, Dozent an der Universität des Saarlandes, am Donnerstag, 12. Februar, um 18 Uhr im Historischen Museum der Pfalz. Es ist der zweite Vortrag, der begleitend zur Ausstellung „Fußballfieber. Derbys im Südwesten“ im Historischen Museum der Pfalz stattfindet.

Philip Didion hat Geschichte und Französisch an den Universitäten Metz und Saarbrücken studiert. Von 2017 bis 2019 war er studentischer Mitarbeiter am Lehrstuhl für Europäische Zeitgeschichte der Universität des Saarlandes. Seit 2020 arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Europäische Zeitgeschichte der Universität des Saarlandes. Zudem erforscht er seit 2020 im Rahmen eines von Dietmar Hüser, Professor an der Universität des Saarlandes sowie Paul Dietschy, Professor am Centre Lucien Febvre, Université de Franche-Comté, betreuten Promotionsprojekts die gesellschaftliche Bedeutung von Fußballstadien in Frankreich und der Bundesrepublik von den 1950er- bis zu den 1980er-Jahren.

Der Eintritt zum Vortrag ist frei.

Die Ausstellung „Fußballfieber. Derbys im Südwesten“ ist noch bis zum 3. Mai 2026 im Historischen Museum der Pfalz zu sehen.

