Speyer – Nachbarschaftshelferinnen und Nachbarschaftshelfer werden – Ehrenamt für ein gutes Miteinander

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.

Veränderungen im Leben wie der Austritt aus der Schule, Familiengründung oder die Pensionierung führen oftmals dazu, die eigene Lebensgestaltung zu überdenken:

Wie möchte ich meine Zeit verbringen? Was passt in mein Leben? Und was tut mir gut?

Eine Möglichkeit ist ein Ehrenamt. Es bietet die Gelegenheit, sich für andere Menschen zu engagieren, neue Kontakte zu knüpfen, spannende Einblicke zu gewinnen und neue Perspektiven zu eröffnen. Die Nachbarschaftshilfe, ein alltagsunterstützendes Angebot für ältere Menschen, sucht derzeit ehrenamtliche Nachbarschaftshelferinnen und Nachbarschaftshelfer

Nachbarschaftshelferinnen und Nachbarschaftshelfer unterstützen ältere Menschen im Alltag, beispielsweise durch gemeinsame Spaziergänge, Begleitung beim Einkaufen, kleinere Ausflüge oder Gespräche. Ziel ist es, Menschen zusammenzubringen, soziale Kontakte zu stärken und gegenseitige Unterstützung zu fördern.

Um Nachbarschaftshelferinnen und Nachbarschaftshelfer zu werden sollten Sie mindestens 18 Jahre alt sein. Vor Beginn des Ehrenamts ist es notwendig, einen Erste-Hilfe-Kurs zu absolvieren. Für eine optimale Vorbereitung wird zudem eine kostenlose Schulung durchgeführt. Die fachliche Begleitung im Ehrenamt erfolgt durch Melanie Waldschmitt.

Der nächste Einführungstermin Nachbarschaftshelferinnen und Nachbarschaftshelfer werden – (Mir) Gutes tun“ findet am Mittwoch, 11. Februar 2026, von 16 bis 19 Uhr im Seniorenbüro statt. Dort werden weiterführende Informationen zum Ehrenamt vermittelt.

Für Rückfragen steht Ihnen Melanie Waldschmitt, Koordinatorin der Nachbarschaftshilfe, zur Verfügung. Eine Anmeldung kann entweder per E-Mail an melanie.waldschmitt@stadt-speyer.de oder telefonisch an das Seniorenbüro Speyer unter 06232 14-2665 gerichtet werden.

Weitere Informationen sind ebenfalls unter https://www.speyer.de/de/familie-und-soziales/seniorinnen-und-senioren/nachbarschaftshilfe/ abrufbar.

Foto , © Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 4. Februar 2026, 10:34