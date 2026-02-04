Sinsheim – Tim Jost verlässt die TSG 1899 Hoffenheim

Sinsheim / Hoffenheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Nach intensiven und offenen Gesprächen haben die TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH, der TSG 1899 Hoffenheim e. V. und Tim Jost gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit zum 01.02.2026 zu beenden.

Tim Jost hat den Verein in einer anspruchsvollen Phase begleitet und wichtige Entwicklungen mitgestaltet. Beide Seiten danken sich gegenseitig für das entgegengebrachte Vertrauen sowie die konstruktive und professionelle Zusammenarbeit.

Die TSG 1899 Hoffenheim wünscht Tim Jost für seinen weiteren beruflichen Weg alles Gute. Tim Jost wünscht der TSG 1899 Hoffenheim für die kommenden sportlichen und strukturellen Herausforderungen viel Erfolg. Die Übergabe wird einvernehmlich und geordnet erfolgen. Über die Einzelheiten der Inhalte der Aufhebungsvereinbarung wurde Stillschweigen vereinbart.

Als Geschäftsführer der TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH ist Andreas Schicker allein vertretungsberechtigt.

Zuletzt aktualisiert am 4. Februar 2026, 12:17