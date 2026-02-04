Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 6. Februar 2026 beginnt die große Putzaktion „Sauberhaftes Sinsheim – Sinsheim putzt sich heraus“. Die Stadtverwaltung ruft regelmäßig zur Putzaktion auf und organisiert sie im Zentralort. In den Stadtteilen übernehmen die Ortsvorsteher und Verwaltungsstellenmitarbeiter die Koordination. Am Auftakttag und an weiteren Terminen im Februar und März beteiligen sich wieder zahlreiche Teilnehmer, um in Sinsheim und in den Stadtteilen kräftig zu putzen und Dreck und Unrat einzusammeln. „Gemeldet haben sich Schulen, Vereine und Privatpersonen, um bei der großen Putzaktion teilzunehmen und sich aktiv für ein „Sauberhaftes Sinsheim“ einzusetzen“, freut sich Oberbürgermeister Marco Siesing. Die Putzaktion in Sinsheim und den Stadtteilen dient nicht nur dem Umweltschutz und dem positiven Erscheinungsbild, sie soll gleichzeitig sensibilisieren und darauf aufmerksam machen, wie viel Müll unsachgemäß entsorgt wird. Die Gebietseinteilungen wurden vorgenommen, die Müllsäcke verteilt. Nun kann es losgehen. Kurzentschlossene freiwillige Helfer können sich noch an der Putzaktion beteiligen. Kontakttelefon bei der Stadtverwaltung Sinsheim: 07261 404-174.
An folgenden Terminen finden Putzaktionen statt:
08.02.2026
Kernstadt
Ahmadiyya-Gemeinde
21.02.2026
Hasselbach
Verwaltungsstelle mit Vereinen
27.02.2026
Kernstadt
Kraichgau Realschule, Wilhelmi-Gymnasium
27.02.2026
Waldangelloch
Grundschule
28.02.2026
Adersbach
Verwaltungsstelle mit Vereinen
28.02.2026
Dühren
Verwaltungsstelle mit Vereinen
28.02.2026
Hilsbach
Verwaltungsstelle mit Vereinen
28.02.2026
Waldangelloch
Verwaltungsstelle mit Vereinen
28.02.2026
Weiler
Verwaltungsstelle mit Vereinen
02.03.2026
Steinsfurt
Schule am Giebel
06.03.2026
Dühren
Grundschule
06.03.2026
Ehrstädt
Montessori Kinderhaus Ehrstädt
07.03.2026
Ehrstädt
Verwaltungsstelle mit Vereinen
07.03.2026
Hoffenheim
Verwaltungsstelle mit Vereinen
07.03.2026
Reihen
Verwaltungsstelle mit Vereinen
07.03.2026
Rohrbach
Verwaltungsstelle mit Vereinen
07.03.2026
Steinsfurt
Verwaltungsstelle mit Vereinen
11.03.2026
Hilsbach
Grundschule Hilsbach / Weiler
11.03.2026
Weiler
Grundschule Hilsbach / Weiler
13.03.2026
Kernstadt
Stadtverwaltung Sinsheim, Theodor-Heuss-Schule
13.03.2026
Eschelbach
Grundschule
16.03.2026
Hoffenheim
Schule am großen Wald
21.03.2026
Eschelbach
Verwaltungsstelle mit Vereinen
Stand: 29.01.2026
Kurzfristige Änderungen werden in der Presse bekanntgegeben.
Zuletzt aktualisiert am 4. Februar 2026, 21:57