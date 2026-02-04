Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 6. Februar 2026 beginnt die große Putzaktion „Sauberhaftes Sinsheim – Sinsheim putzt sich heraus“. Die Stadtverwaltung ruft regelmäßig zur Putzaktion auf und organisiert sie im Zentralort. In den Stadtteilen übernehmen die Ortsvorsteher und Verwaltungsstellenmitarbeiter die Koordination. Am Auftakttag und an weiteren Terminen im Februar und März beteiligen sich wieder zahlreiche Teilnehmer, um in Sinsheim und in den Stadtteilen kräftig zu putzen und Dreck und Unrat einzusammeln. „Gemeldet haben sich Schulen, Vereine und Privatpersonen, um bei der großen Putzaktion teilzunehmen und sich aktiv für ein „Sauberhaftes Sinsheim“ einzusetzen“, freut sich Oberbürgermeister Marco Siesing. Die Putzaktion in Sinsheim und den Stadtteilen dient nicht nur dem Umweltschutz und dem positiven Erscheinungsbild, sie soll gleichzeitig sensibilisieren und darauf aufmerksam machen, wie viel Müll unsachgemäß entsorgt wird. Die Gebietseinteilungen wurden vorgenommen, die Müllsäcke verteilt. Nun kann es losgehen. Kurzentschlossene freiwillige Helfer können sich noch an der Putzaktion beteiligen. Kontakttelefon bei der Stadtverwaltung Sinsheim: 07261 404-174.

An folgenden Terminen finden Putzaktionen statt:

08.02.2026

Kernstadt

Ahmadiyya-Gemeinde

21.02.2026

Hasselbach

Verwaltungsstelle mit Vereinen

27.02.2026

Kernstadt

Kraichgau Realschule, Wilhelmi-Gymnasium

27.02.2026

Waldangelloch

Grundschule

28.02.2026

Adersbach

Verwaltungsstelle mit Vereinen

28.02.2026

Dühren

Verwaltungsstelle mit Vereinen

28.02.2026

Hilsbach

Verwaltungsstelle mit Vereinen

28.02.2026

Waldangelloch

Verwaltungsstelle mit Vereinen

28.02.2026

Weiler

Verwaltungsstelle mit Vereinen

02.03.2026

Steinsfurt

Schule am Giebel

06.03.2026

Dühren

Grundschule

06.03.2026

Ehrstädt

Montessori Kinderhaus Ehrstädt

07.03.2026

Ehrstädt

Verwaltungsstelle mit Vereinen

07.03.2026

Hoffenheim

Verwaltungsstelle mit Vereinen

07.03.2026

Reihen

Verwaltungsstelle mit Vereinen

07.03.2026

Rohrbach

Verwaltungsstelle mit Vereinen

07.03.2026

Steinsfurt

Verwaltungsstelle mit Vereinen

11.03.2026

Hilsbach

Grundschule Hilsbach / Weiler

11.03.2026

Weiler

Grundschule Hilsbach / Weiler

13.03.2026

Kernstadt

Stadtverwaltung Sinsheim, Theodor-Heuss-Schule

13.03.2026

Eschelbach

Grundschule

16.03.2026

Hoffenheim

Schule am großen Wald

21.03.2026

Eschelbach

Verwaltungsstelle mit Vereinen

Stand: 29.01.2026

Kurzfristige Änderungen werden in der Presse bekanntgegeben.

Zuletzt aktualisiert am 4. Februar 2026, 21:57