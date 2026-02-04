

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ob Informationen zum Aufbau des Verwaltungsstabs, Einblicke in Schifferstadts insektenfreundlichen Waldfriedhof oder über die Förderung der heimischen Regentonne – die Themen im neuen StadtKurier sind vielfältig und spannend. Nach 10 Jahren heißt es in diesem Jahr wieder „Der Rettich rollt!“. Der beliebte Rettichfestumzug kehrt zurück und wird die Straßen in ein Meer aus Farben, Musik und Freude verwandeln. Leserinnen und Leser erfahren mehr über die neue Wegführung des Rettichfestumzugs und vieles mehr. Die Anmeldung zum Umzug ist noch bis 17. Februar möglich.

Ein weiteres wichtiges Thema wird in dieser StadtKurier-Ausgabe umfangreich vorgestellt: der geplante Umbau des OCHSEN in der Schifferstadter Innenstadt. Es werden Einblicke gewährt, die zeigen, wie viel Liebe zum Detail in die Planungen geflossen ist. Mitten im historischen Ortskern entsteht ein lebendiger Ort der Begegnung: Ein warmes Mittagessen in der Mensa für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Nord, ein offener Mittagstisch für Bürgerinnen und Bürger und Räume für Vereine und Veranstaltungen bieten einen Treffpunkt für Menschen aller Generationen.

Ebenso liegt der Ausgabe der Ratgeber für den Not- und Katastrophenfall bei.

Leserinnen und Leser erhalten ebenso Informationen über die kommunale Wärmeplanung, die Umbaupläne für den Bahnhofsvorplatz sowie das vielfältige Angebot für Senioren.

Dreimal im Jahr erscheint das 12- bis 16-seitige Informationsblatt der Stadtverwaltung – die 19. Ausgabe flattert in den nächsten Tagen druckfrisch in die Briefkästen der Bürgerinnen und Bürger ohne Werbesperrvermerk. In den Zeitungsboxen am Schillerplatz und vor dem Rathaus liegt er bereits kostenlos aus. Wer lieber bequem von Zuhause aus liest, findet den StadtKurier als PDF auf der Website der Stadt www.schifferstadt.de.

Die Stadtverwaltung wünscht viel Spaß beim Lesen!

Post aus der Heimat

Sie sind ehemalige Schifferstadterin oder Schifferstadter und möchten auf dem Laufenden bleiben, was sich in der Rettichmetropole so tut? Dann melden Sie sich beim Stadtmarketing und erhalten Sie den aktuellen StadtKurier als Brief aus der Heimat. Senden Sie hierzu einfach Ihre vollständige Adresse per E-Mail an stadtmarketing@schifferstadt.de oder per Post an Stadtverwaltung Schifferstadt, Stadtmarketing, Marktplatz 2, 67105 Schifferstadt.

Quelle: Stadt Schifferstadt

