Mutterstadt – Literatur und Musik beim Frühstücks-Büfett

Informationen über John R.R. Tolkien, Urvater der modernen Fantasy-Romane, gaben am vergangenen Samstag den kulturellen Rahmen beim Frühstücks-Büfett im Hotel Ebnet in Mutterstadt.

An Hand von ausgewählten Textstellen und Musikbeispielen auf Blockflöte, Schnabelflöte und Harfe mit Gesang, wurde die Entstehung und Wirkungsgeschichte dieses Epos sowie die Person J.R.R. Tolkien von Musik- und Literaturwissenschaftlerin Anja Pohsner kurzweilig vorgestellt.

Die 40 Teilnehmer:innen aller Altersstufen, darunter auch die 9-jährige Lisa, erfuhren so wissenswertes über die von Tolkien verfassten Phantasiewelten, von denen „Der kleine Hobbit“ am erfolgreichsten und bekanntesten ist. Der Autor und Universitätsprofessor, seine Vorfahren kamen übrigens aus Niedersachsen, schilderte in seinen Büchern immer wieder die ultimative Schlacht zwischen Gut und Böse, eine selbstgeschaffene Mythologie, verarbeitete biografische Ereignisse und hielt Lesungen in altnordischen Sprachen. Der Träumer und Wissenschaftler erreichte Kultstatus bis heute durch die Filmtrilogie „Der Herr der Ringe“. Die zwei Stunden „Tolkien“ waren verteilt während des vierstündigen reichhaltigen Frühstücks-Büfetts,; kamen so aber nicht ganz an den von dem Schriftsteller genannten Speiserhythmus des kleinen Volkes aus dem Auenland heran, die da lautete: 7 Mahlzeiten am Tag, mit Frühstück, zweites Frühstück, 11-Uhr-Imbiss, Mittagessen, 5-Uhr-Tee, Abendmahl und Mitternachtssnack.

Hinweis: Das nächste literarische /musikalische Frühstücks-Büfett findet am 25. April statt, dann mit dem Thema „Alles für die Katz – E.T.A. Hoffmann und sein Kater Murr“.

Text: Volker Schläfer

Zuletzt aktualisiert am 4. Februar 2026, 15:35