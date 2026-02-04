Mutterstadt – Günther Kuhn wurde 95

Günther Kuhn, in Mutterstadt bekannt als Konditormeister und Inhaber des früheren Café Kuhn in Ortsmitte, langjähriger Innungs-Obermeister und Vorsitzender des Gewerbevereins Mutterstadt und mehrere Jahre auch Gemeinderatsmitglied, feierte Ende Januar seinen 95. Geburtstag.

Bei dem Empfang mit Familie, Freunden und Berufskollegen im Palatinum gratulierten gleich vier Bürgermeister. Zum einen Thorsten Leva, Bürgermeister seines Heimatortes, dann Limburgerhofs Bürgermeister Andreas Poignée, da Kuhn derzeit in Limburgerhof bei seiner Familie wohnt und die beiden Mutterstadter Ex-Bürgermeister Ewald Ledig und Hans-Dieter Schneider.

Günther Kuhn war in seiner Zeit als Gewerbevereins-Vorsitzender maßgeblich mitbeteiligt bei den Großveranstaltungen der Gemeinde in den 70-iger/80-iger Jahren, wie 1200-Jahrfeier, Einweihung Neue Pforte, Einweihung Neues Rathaus mit Straßenfest, beim Weihnachtsmarkt sowie an der Wiederbelebung der Mutterstadter (Zelt-)Kerwe.

Text: Volker Schläfer

Zuletzt aktualisiert am 4. Februar 2026, 13:53