Mutterstadt – Anzeige – Valentinstag zum Verlieben: Einzigartige Schmuckstücke bei Henry’s Auktionshaus entdecken

Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Anzeige – Wer auf der Suche nach besonderem Schmuck und außergewöhnlichen Fundstücken ist, sollte sich den Februar bei Henry’s Auktionshaus in Mutterstadt rot im Kalender markieren. Unter dem Motto „Verrückte Preise“ lockt das Auktionshaus den ganzen Monat über mit attraktiven Angeboten – mit Rabatten von bis zu 70 Prozent auf Markenmode, Schuhe und Taschen.

Perfekte Geschenkideen zum Valentinstag



Ein besonderes Highlight sind die interessanten Schmuckstücke, die sowohl im Sofortverkauf als auch im Nachverkauf angeboten werden. Ob klassisch, modern oder extravagant – hier finden Besucher echte Einzelstücke, die nicht alltäglich sind. Gerade mit Blick auf den Valentinstag bietet sich ein Besuch an: Wer ein persönliches, hochwertiges Geschenk sucht, kann hier fündig werden.



Henry’s Auktionshaus lädt dazu ein, einfach mal reinzuschauen, zu stöbern und sich inspirieren zu lassen. Die Kombination aus hochwertigen Artikeln, außergewöhnlichen Auktionen und attraktiven Preisnachlässen macht den Besuch zu einem besonderen Einkaufserlebnis.

Das Team von Henry’s Auktionshaus in Mutterstadt freut sich auf den persönlichen Besuch aller Modefans und Schmuckliebhaber – und verspricht: Im Februar lohnt sich jeder Blick.

Alle Auktionstermine finden sie auch im MRN-News Veranstaltungskalender und bei Henry’s Auktionshaus Mutterstadt

Henry’s Auktionshaus

An der Fohlenweide 10-14

67112 Mutterstadt

www.henrys.de

Zuletzt aktualisiert am 4. Februar 2026, 11:13