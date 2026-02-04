Mannheim – Baustart auf dem Swanseaplatz in der Innenstadt

  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Jetzt geht es los: Die Stadt Mannheim erneuert ab sofort den Swanseaplatz in der westlichen Innenstadt. Oberbürgermeister Christian Specht eröffnete heute gemeinsam mit Erster Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell und Bürgermeister Ralf Eisenhauer feierlich die Baustelle in H 6 / I 6. Der neue Platz soll im Sommer 2027 fertig werden.

Menschen aus der Innenstadt haben mitgeplant
„Mit dem neuen Swanseaplatz schaffen wir eine moderne, multifunktionale Freifläche mitten in der Innenstadt, auf der sich täglich viele Menschen aufhalten und auf vielfältige Art ihre Zeit verbringen können. Der neue Platz ist so geplant, dass er Begegnungen und Zusammenhalt gezielt fördert“, erklärte Oberbürgermeister Christian Specht. Während der Planungsphase haben sich Mitarbeitende der Stadt Mannheim und des Planungsbüros mehrmals mit den Menschen vor Ort getroffen, um Hinweise und Anliegen aufzunehmen. Auch bei der Preisgerichts-Sitzung des Planungswettbewerbs waren Bewohnerinnen und Bewohner der Quadrate vertreten.

Das wird neu: Mehr Bäume, Grünflächen und Lebensraum für Tiere
„Auf dem neuen Swanseaplatz wird es im Vergleich zu jetzt mehr als doppelt so viel begrünte Fläche geben. Dazu pflanzen wir 22 neue Bäume und legen begrünte Pergolen an, die im Sommer Schatten spenden“, ergänzt Specht und betont: „Durch die Begrünung heizt sich der Swanseaplatz am Tag weniger auf und kühlt in der Nacht schneller ab, was in den dicht bebauten Quadraten besonders wichtig ist.“ Auch an Tiere wurde gedacht: Sie finden an einem neuen Spielelement mit Wasser etwas zu trinken und die Vögel bekommen Nisthilfen an den Bäumen. Außerdem wird es auf einer Sandfläche eine Trockenmauer als Lebensraum für Eidechsen und Insekten geben.

Spiel und Sport
Wenn der neue Platz fertig ist, wird es Bereiche für verschiedene Altersgruppen geben: Kleinkinder, jüngere und ältere Kinder finden Platz und Spielgeräte zum Spielen mit Sand, zum Rutschen, Schaukeln, Klettern, Wippen und Balancieren. Zwei Tischtennisplatten und eine Calisthenics-Anlage machen bald auch Jugendlichen und Erwachsenen Lust auf Bewegung. Für Spaß und Abkühlung im Sommer sorgt ein Spielelement mit Wasser.

Weniger Barrieren, mehr Freude für alle
Auf dem neuen Swanseaplatz sollen sich möglichst alle Menschen wohl und willkommen fühlen. Deshalb wurden bei der Planung gezielt Barrieren reduziert: Mit dem Rollstuhl nutzbar sind die Calisthenics-Anlage und das Wasser-Element, durch Umsetzen auch die Schaukeln und die Wippe. Bänke mit Armlehnen, mit dem Rollstuhl unterfahrbare Picknicktische und ein Blindenleitsystem erleichtern vielen Menschen die Nutzung des Platzes. Ein Trinkbrunnen und ein neues öffentliches WC machen auch längere Aufenthalte angenehm möglich.

Kosten und Förderung
Ende 2023 hat der Gemeinderat die Erneuerung des Swanseaplatzes beschlossen, in die die Stadt Mannheim 3,7 Millionen Euro investiert. Davon bekommt sie bis zu 2,4 Millionen Euro erstattet, denn das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen fördert das Projekt in seinem Programm „Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel“.

Mannheim ist kinderfreundliche Kommune
Die Stadt Mannheim nimmt am Programm „Kinderfreundliche Kommunen“ teil und hat sich damit zur Aufgabe gemacht, in den nächsten Jahren verstärkt die UN-Kinderrechtskonvention (UN-KrK) umzusetzen. Die Neugestaltung des Swanseaplatzes ist eine Maßnahme des hierfür erarbeiteten Aktionsplans und hat die Vorrangstellung des Kindeswohls (UN-KrK, Art 3) im Blick, damit der Platz für Kinder und Jugendliche als Spiel- und Bewegungsraum gesichert und verbessert wird. Weitere Informationen dazu: https://mannheim-gemeinsam-gestalten.de/kinderfreundliche-kommune.
Quelle Stadt Mannheim

