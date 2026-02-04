Mannheim – 15:00 Uhr Schweigeminute an allen deutschen Bahnhöfen – Gedenken an getöteten Zugbegleiter Serkan Calar

Mannheim / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am heutigen Nachmittag hielten alle deutschen Bahnhöfe um 15:00 Uhr eine Schweigeminute ab, um dem getöteten Zugbegleiter Serkan C. zu gedenken. Auch am Mannheimer Hauptbahnhof folgten zahlreiche Menschen dem Aufruf.
Im Mannheimer Hauptbahnhof wurden zum Gedenken Kerzen aufgestellt, Blumen niedergelegt und innegehalten. Neben Passanten nahm auch die Bundespolizei an der Schweigeminute teil, um Solidarität mit den Kolleginnen und Kollegen des Verstorbenen sowie mit seinen Angehörigen zu zeigen.
Zuletzt aktualisiert am 4. Februar 2026, 15:38